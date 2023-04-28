SpaceX 星舰下一次试飞时间曝光，NASA 局长透露玄机

北京时间 4 月 28 日消息，美国宇航局 (NASA) 局长比尔・纳尔逊 (Bill Nelson) 周四表示，美国太空探索技术公司 (SpaceX) 相信他们可以修复在星舰首次试飞中遭到破坏的发射台，并准备在夏季初发射第二枚星舰。

星舰在上周的首飞

“发射台被炸了一个洞，”NASA 局长纳尔逊周四在众议院科学委员会举行的听证会上对议员们说，“截至今天，SpaceX 仍坚称，他们认为至少需要两个月的时间来重建发射台，同时需要大约两个月的时间来准备第二艘星舰。”

目前为止，SpaceX、当地官员、监管机构和环境机构一直在审查飞行数据，评估星舰这枚被 SpaceX 称之为有史以来最强大火箭首飞后造成的损害。SpaceX 尚未置评。

发射台下方被炸出一个大坑

今年 4 月 20 日，星舰的首飞在大约四分钟后结束。当时，星舰已经失去控制，在空中翻滚。于是，SpaceX 启动飞行终止系统，引爆了星舰。尽管星舰的空中爆炸最受关注，但是 SpaceX CEO 埃隆・马斯克 (Elon Musk) 在试飞前表示，发射台遭到破坏是他的首要担忧之一。

美国鱼类和野生动物管理局周三表示，星舰的发射导致碎片散布到了 385 英亩的 SpaceX 基地和州立公园土地上。该机构表示，它还引发了一场 3.5 英亩的火灾。SpaceX 基地位于得克萨斯州布朗斯维尔以东的墨西哥湾海滩上。

如果 SpaceX 能够在大约两个月内修复发射台，并准备好另一枚火箭进行第二次飞行尝试，该公司仍需获得美国联邦航空管理局 (FAA) 的许可才能再次发射。FAA 负责管理商业航天发射，该局一位发言人拒绝就星舰何时可能进行第二次飞行尝试置评。

“发射时间将取决于能否做到安全。”他说。该发言人称，一些事故调查可能会在几周内结束，但更复杂的调查可能需要几个月的时间。

受损的发射台

就在 4 月 20 日星舰首飞后不久，马斯克表示，他预计将在几个月内再次尝试发射，但后来又表示，该公司可能会在一到两个月内做好准备。

根据 FAA 对星舰项目的环境评估，SpaceX 已经考虑在得州基地增加额外的地面基础设施来处理发射。马斯克最近表示，该公司已经开始在发射台的星舰底座下方增加一块大型水冷钢板。他说，该公司在第一次发射前没有完成这项工作，错误地认为发射台的混凝土材料可以抵挡住发射的考验。

“发动机加速时的力量可能摧毁了混凝土，而不是简单地侵蚀了它。” 他在一条关于星舰首飞的推文中表示。