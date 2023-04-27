SpaceX 重型猎鹰火箭明天 07:29 发射超高通量通信卫星 Viasat-3，后者由波音研制

IT之家 4 月 27 日消息，今年 3 月 21 日，波音公司向佛罗里达州交付了人类历史上迄今为止最强的通信卫星 ——ViaSat 3 星座的首发星 ViaSat-3 Americas（美洲星）。

NASA 活动日历显示，SpaceX 将在北京时间 28 日早 07:29 通过重型猎鹰火箭发射这颗卫星，一同拼车的还有 Arcturus 和 G-Space 1 两颗小卫星。 当然，如果天气或技术原因不允许发射的话将再次推迟（原定于 4 月 18 日），Space Launch Delta 45th 的天气预报显示有 40% 的概率达不到发射标准。

这颗卫星是波音为 ViaSat 抓总研制的一颗超高通量通信卫星，是人类有史以来最高通量 Ka 波段通信卫星，同时也是波音 702MP+ 平台的首发星，以及 702MP 系列平台首次采用全电推进系统，可以用每秒 1Tbps 的速度传输数据（IT之家注：我国年初发射的中星 26 号刚刚超过 100Gbps）。

▲ 图源：波音

这颗卫星预计将通过 SpaceX 重型猎鹰运载火箭在佛罗里达州肯尼迪航天中心的 39A 发射场（这是目前唯一能承受重鹰的发射台）完成发射，这是该火箭今年的第二次发射任务，也是重型猎鹰火箭的第六次飞行。此次发射采取消耗发射（核心 B1068、助推器 B1052 和 B1053 全抛）模式，用最大推力直送 GEO 地球静止轨道，卫星定点后将为西半球的南北美洲提供通信服务。

ViaSat 3 星座系统由三颗卫星组成，旨在成为人类历史上最强大的星座之一，后续的两颗卫星则将分别覆盖 EMEA（欧洲、中东和非洲）地区和亚太地区，计划由宇宙神 5 和阿丽亚娜 6 火箭发射，发射时间预计为 2023 年 9 月和 2024 年 3 月。

Viasat-3 整星质量约 6 吨，星上安装了一对巨大的光翼（共 16 块太阳能板），巨型伞状天线使其通信速率高达 100+Mpbs，通信容量更是高达 1Tbps。

ViaSat 声称，这颗卫星是迄今为止建造的容量最大的电信卫星。波音公司此前介绍说，ViaSat 3 是该公司建造的最强的卫星，仅太阳能板就能够产生 30 千瓦的超强电力（约国际空间站发电能力的 1/4）。

ViaSat-3 Americas 计划使用西经 88.9 度的地球静止轨道，设计在轨寿命至少 15 年。该卫星基于波音 702MP 总线，在波音加利福尼亚州埃尔塞贡多的工厂制造，并由一架乌克兰安东诺夫 AN-124 货机运往佛罗里达州。

除 ViaSat-3 Americas 外，这次飞行中还有两颗小卫星也将被送入地球静止轨道。Arcturus 卫星是一颗专用于为阿拉斯加州的通讯卫星，也称为 Aurora 4A，质量为 400 公斤，计划使用西经 163 度的轨道，是第一颗发射的 Astranis 商业卫星。该卫星设计寿命为 10 年，使用 7.5 Gbps 的 Ku 波段，拥有两个太阳能电池板。

G-Space 1 卫星是一颗 16U 立方体卫星，在丹麦为乌克兰的 Gravity Space 建造，重 22 公斤，旨在支持物联网通信服务。该卫星包含多个有效载荷，例如印度尼西亚 PT Pasifik Satelit Nusantara 的 Nusantara H-1A。

在完成此次任务后，SpaceX 重型猎鹰火箭计划今年再执行三项任务：USSF-52 任务计划不早于 6 月 23 日发射；Echostar 24（Jupiter 3）将不早于今年 8 月发射；以及确认会在 10 月 5 日发射的 NASA Psyche 小行星探测器。