新报道称连苹果员工都讨厌 Siri，并对其未来持怀疑态度

IT之家 4 月 28 日消息，根据 The Information 的一篇新报道，苹果公司在 Siri 和人工智能方面的工作内部存在混乱和缺乏雄心，这种“组织功能失调和缺乏雄心”导致苹果在改进 Siri 和其背后的技术方面落后于竞争对手，如 OpenAI、微软和谷歌，甚至一些苹果员工对其未来表示怀疑。

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报道基于“对苹果公司 AI 和机器学习团队中三十多名前员工的采访”。IT之家注意到，本月早些时候《纽约时报》也发表了一篇类似的报道，解释了 Siri 是如何建立在一个“笨拙”的数据库上的，导致 Siri 更新“基本功能”都需要“数周”的时间。

Siri 团队面临的一个主要问题是员工流失。据 The Information 报道，苹果公司失去了三名 Siri 工程师，他们加入了谷歌：Srinivasan Venkatachary、Steven Baker 和 Anand Shukla。这三名员工最初于 2019 年加入苹果公司，当时苹果收购了他们的创业公司 Laserlike。这三名工程师一直在从事 Siri 搜索功能的开发，但他们认为谷歌是一个更好的地方，可以从事大型语言模型（LLM）的研究，这是谷歌 Bard 和 ChatGPT 等背后使用的技术。报道称，谷歌非常渴望得到这三名工程师，“以至于其 CEO 桑达尔・皮查伊亲自游说该团队”。而在苹果方面，CEO 蒂姆・库克也“试图说服他们留下来”，但最终没有成功。

报道称，在苹果内部，“Siri 仍然受到员工的嘲笑”。从事苹果头显工作的团队一度对 Siri 感到非常失望，以至于考虑“建立其他方法”，用语音技术控制头显。

此外，Siri 面临的瓶颈之一是，苹果公司的“高层”对 Siri 在回答问题时出现重大失误比较保守，这可能会导致出现负面新闻，并对平台产生不良影响。