Win11 Beta 预览版 KB5025303 更新：小工具面板改版

IT之家 4 月 28 日消息，今天微软为 Windows 11 内部测试者的 Beta 频道发布了 build 22624.1680 和 22621.1680（KB5025303）更新，其中 Build 22624.1616 默认增加新功能推出，Build 22621.1616 默认关闭新功能。

此次更新包含了一些新功能、改进和修复，其中最引人注目的是小工具面板的改版、新的防火墙设置、LAPS 和 ReFS 问题的解决等。

更新的小工具面板，有更大的画布和专门的小工具和 feed 内容的部分

根据微软的博客文章介绍，这次更新对小工具面板进行了重新设计，提供了更大的画布（如果设备支持的话，可以显示三列）和新的区域，让用户可以快速访问来自各种应用和服务的小部件，以及浏览个性化的信息流。此外，小工具在任务栏上也增加了动画效果，当用户悬停或点击小工具图标时，会显示天气或财经等相关图标的动画。

任务栏上小工具的动画图标示例

这次更新还为 Windows 11 增加了新的应用默认设置功能，让用户可以更方便地管理自己喜欢的应用。例如，用户可以选择默认的浏览器、邮件客户端、音乐播放器等。微软表示，未来还会推出应用固定功能，让用户可以将应用固定到开始菜单或任务栏。

在修复方面，这次更新解决了文件资源管理器、输入法、实时字幕、通知、任务管理器等方面的一些问题。其中最重要的是，这次更新修复了影响本地管理员密码解决方案（LAPS）和新的 Windows LAPS 功能的问题，这个问题会导致配置的本地账户密码无法管理。此外，这次更新还修复了影响复原文件系统（ReFS）的问题，该问题会导致系统启动失败。

这次更新还针对伊朗伊斯兰共和国进行了时区调整，支持该国政府从 2022 年开始实行夏令时的变更令。另外，这次更新还改变了一些移动运营商的应用图标。

IT之家附此次更新的官方博客地址：点此直达。