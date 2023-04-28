微软确认：Win10 22H2 是 Win10 的最终版本，Win11 LTSC 长期支持版明年推出

IT之家 4 月 28 日消息，微软已经证实，Windows 10 22H2 将是 Windows 10 操作系统的最后一个功能更新。Windows 10 22H2 于 2022 年 10 月推出，并于 2022 年 11 月 18 日开始广泛部署。所有版本的 Windows 10 22H2（家庭版、专业版、企业版、教育版、专业教育版、工作站专业版和物联网企业版）将在 2025 年 10 月 14 日结束支持。

微软的 Windows 服务和交付主要产品经理 Jason Leznek 说：“当前版本 22H2 将是 Windows 10 的最后一个版本，所有版本都将在该日期（2025 年 10 月 14 日）之前继续接收每月安全更新。我们强烈建议你现在就转换到 Windows 11，因为不会有任何其他的 Windows 10 功能更新。”

根据 Valve 在 2023 年 3 月的调查和 StatCounter 的 Windows 市场份额统计，目前仍有超过 73% 的 Windows 电脑运行着 Windows 10。

微软在周四发布的另一份通知中称，长期支持版（Long-Term Servicing Channel，LTSC）将根据它们的特定生命周期继续接收更新。例如，Windows 10 LTSC 版本将在 2027 年 1 月结束主流支持，唯一的例外是物联网企业版，其将被支持到 2032 年 1 月。

IT之家注意到，微软还宣布了将在 2024 年下半年发布的 Windows 长期支持版版本：Windows 11 企业版 LTSC 和 Windows 11 物联网企业版 LTSC。作为 Windows 11 的首个 LTSC 版本，将具备长达 5 年的支持周期。