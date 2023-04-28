微软证实“补丁周二”更新导致 Win11/10 本地账户登录出问题（附解决方法）

IT之家 4 月 28 日消息，微软已确认本月发布的补丁周二更新，给部分 Windows 10 和 Windows 11 的用户带来了麻烦。这些用户在使用本地账户登录时，会看到一条提示，说“您的数据将在您所在的国家或地区之外进行处理”。这个问题只影响教育版和企业版的 Windows 10 和 Windows 11，不是所有的客户端设备都会出现。

微软在其支持文章中解释了这个问题的原因和解决办法。根据文章，这个问题是由于 2023 年 3 月 21 日或之后的 Windows 更新引起的。除了此通知，还会显示 Microsoft 隐私声明对话框。

如果一个企业想要屏蔽这个提示，需要在安装更新之前，在每个本地账户的注册表中创建一个条目。IT之家附具体的操作步骤如下：

在注册表编辑器中，定位到以下位置：

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\CloudExperienceHost\Intent\PersonalDataExport

在 PersonalDataExport 键下，创建一个名为 PDEShown 的 REG_DWORD 值，并将其数据设置为 1。

安装 2023 年 3 月 21 日或之后的 Windows 更新，并重启设备。

受此问题影响的版本具体如下：

微软表示，他们正在努力解决这个问题，并将在未来的更新中提供更好的体验。有关这个问题的更多细节，可以查看微软的支持文章（ KB5026964 ）。