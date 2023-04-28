Steam 桌面客户端测试版更新：新增全新笔记应用、固定窗口功能

IT之家 4 月 28 日消息，IT之家从 Steam 官方获悉，今日 Steam 测试客户端迎来更新，增加了新功能并改进了 Steam 桌面客户端体验。

以下是官方给出的新功能的快速概览：

幕后大变化

此次更新中，一些重大变化并不是立即可见的；许多努力都放在了改变我们在 Steam 桌面客户端、大屏幕模式和 Steam Deck 上共享代码的方式上。这些改变也意味着新功能会得到更快的实现和迭代。本地网络转移这一更新就是一个很好的例子，这一功能同时于 Steam 客户端和 Steam Deck 上推出。在此过程中，我们还进行了一些有针对性的视觉和可用性改进。

游戏内界面

我们对游戏内界面进行了大翻修。这一功能的初衷是创建一个快捷的方式，让大家能跟好友聊天或是查看和游戏相关的问题或内容；我们于此次更新中推出了全新的用户界面，并添加了更多实用性工具，让各位的自定义可以更进一步。

全新的工具栏让您可以在游戏中访问您需要的任何功能：好友聊天、成就进度、指南、讨论、浏览器等，应有尽有。我们挑选了几个默认窗口，您也可以挑选并自定义想要在界面中看到的内容 —— 设置会用于所有游戏。您可以在设置中选择将工具栏以图标视图或列表视图显示。

游戏概览让您可以一次性查看自上次玩游戏以来发生了什么。例如，它会显示您正在取得的成就、哪些朋友正在玩同一游戏、热门指南、新闻等等。

全新的笔记应用让您可以记录下…… 和您正在玩的游戏相关的笔记。这一功能有着富文本格式选项，且每个游戏可记录多个笔记，就算是在离线模式中也可以使用。笔记将按游戏保存，并会同步到您登录的其他 PC 中。除游戏中 Steam 界面外，游戏详情页上也可以看见。

我们还添加了从 Steam 界面固定窗口的功能，这样它们就可以在游戏中显示于游戏之上了。不透明度级别是可调的，且只有窗口的内容会被固定 —— 不会包括标题栏和其他无关的用户界面。此新功能可用于笔记、指南、讨论和网页浏览器（是的，如果真的想的话，您可以边玩游戏边看电影）。

通知

Steam 客户端通知现具备更加丰富和有用的功能。绿色按钮仅在有真正的新信息时才会点亮。托盘视图仅限于新通知，此外还有一个“查看全部”页面，显示历史通知。

截图管理器

截图管理器已完全翻新，现为响应式，您可以在大小缩略图中进行选择，可以不按照游戏查看最近的截图，还可以管理在线和本地截图。

反馈这些功能现已都可在 Steam 测试客户端中使用，若要加入测试，需遵循此处的指示。