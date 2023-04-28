7 年仅卖 1 千多万的 PSV 还是被索尼复活了

本文来自微信公众号：情报姬 （ID：paperji），作者：Rain

终于，所有人都在做掌机了。

除了索尼。

前有任天堂 Switch 成为这世代表现最好的掌机，后有 Steam Deck 把硬件堆足让你用掌机玩《艾尔登法环》等大型游戏。就连微软也得用云游戏来实现全“屏幕”游玩。

只有索尼如今还陷在“掌机已死”阴影里，不敢在掌机上多去试探。

毕竟 PSP 和 PSV 的大起又大落给他们带来了巨大的 PTSD 。前者销量达到 8 千多万，后者只有不到 2 千万台。

尽管，我当时也是靠 PSV 的背部触控达成了《重力少女》的全成就。

虽是掌机，但索尼让 PSV 可以玩到《神秘海域》、《杀戮佣兵》、《使命召唤 黑色行动》 等偏欧美风的游戏。

不过彼时欧美人还痴迷于在家里玩 3A 大作，对掌机的缩水画面并不感冒，加上一些毁 IP 口碑的外包作。PSV 的欧美地区销量非常低。

不过，你能在 PSV 上找到很多优秀的日式作品。

不论是“闪轨 1、2”还是“弹丸论破系列”都是当时的独家，还有《女神异闻录 4 黄金版》，当年也是不厌其烦的玩。直到 P4G 宣布移植到 Switch。

甚至那些“绅士专用游戏”的体验也是 PSV 所独有的......

在其他人 PSV 吃灰的日子里，真正的绅士都在忍乳负重。

但是，作为同台竞争的对手。3DS 在掌机领域捕获了所有人的心。即便到今天，3DS 也会因为小红书的大量安利而导致二手价格高涨。PSV 只能在一旁眼巴巴的看着。

PSV 是在 2019 年 3 月 1 日停产的。2021 年线上商城关闭后，还有索尼前员工爆料 PSV 其实在 2016 年就已经计划停产。甚至更早......

微软在 2017 年还搞过一个以旧换新的回收活动，其中包括大量游戏机器。

而 PSV 的回收价格感觉像是被当成电子垃圾一样。还不如继续放在家里吃灰，或者二手给别人。

不过，自 PS5 的世代开始后，索尼正在开发新掌机的谣言却在四处流传......

谣言始于 Reddit 上一个帖子说：“一名华硕员工知道索尼正在秘密开发新掌机...”

下面的回复也都是在讨论关于 PS 新掌机的，基本忽略了这其实是一篇关于华硕新掌机的爆料。

之后，另一位业内资深编辑在“insider gaming”上发出了独家新闻，正式让索尼新掌机的传言四散开来。他称这款新掌机会在 PS5 Pro 之前推出。

这款新掌机的代号是：“Q Lite”，配有 8 英寸的 1080P 屏幕和一切 PS5 手柄的功能：自适应扳机、扬声器、耳机接口等。

据爆料称，索尼新掌机需要连接家里 PS5 才能进行游玩，而且要全程联网。

所以，概念图是这个样子。

这不就是... 手机加了个手柄？没错，因为这本来就是 PS5“远程游戏”的宣传片截图。

他们拿了一个从 2006 年 PS3 时代就有的功能，套了一对手柄就叫新掌机？

这感觉像是在侮辱掌机玩家了。

其实，PSV 在当时也是一个自带串流功能的机子，许多人也会拿它来连家里的 PS3 或 PS4 远程玩。我也只是为了能随时把主机上的存档进度多推一推才远程的。

而远程的联网要求有时并不会全程稳定，假设你要是玩格斗游戏或是射击游戏的话，可能那个延迟会让你崩溃到摔掉机子。

这也是为何格斗、射击等竞技类游戏需要在线下比赛。

就像是摆了二十年游戏地摊的“饭团”一样。

再麻烦也要将 Mega Drive 主机、电视、电源等设备搬出来，连上有线手柄让大家坐在一起 PK《幽游白书 魔强统一战》，这一切为的就是要有线下游戏的氛围。

人们会从这里经过，他们们或许是在等车或者等人，想过来看看的人也可能会加入进来。

但如果在这种热闹的氛围中，“饭团”的游戏设备是一个需要全程联网的串流掌机？

那可能就是真人 PK 了......

不是所有人都能随时携带掌机出门，大多数人也不一定会对游戏机有太多了解，而这个随机出现的游戏地摊是他们生活中的一个“巧合”。想玩就来玩，哪怕是看看也很有意思，就算你不会玩也能教你。

游戏地摊证明了人们有时在街头巷尾、广场公园、集市庙会等室外场景下乐于去玩一会电子游戏。而掌机的便携正是最为完美的选择。

可是如今放眼望去，我们对“屏幕”的要求越来越大，硬件要求也越来越多。

厂商自然会根据这些需求推陈出新。

但他们全然忘记了一件事，这玩意儿，太沉。

如果说小红书将 3DS“翻红”是一个互联网病毒传播的事件，不如说是人们开始想念轻便小巧的游戏机。

对于一些老玩家来说，手机和平板并不能取代他们心中的那些经典的游戏掌机。

索尼 PSP 是我小时候向往而又得不到的东西。我看着比我大的哥哥们在上面玩战神、看美剧，只有当他们玩累的时候我才能上前借玩一小会。

也许正是因为我们把执念留在了从前，所以我们才要在现在把这份执念释放出来。

PSV 在移动手游还有任天堂“混合模式”的两头堵里选择了一个折衷的方案：既要保持高性能，又要保持可玩性。它的出生就是一次“难产”。

在跌跌撞撞的一生中，PSV 一直活在 3DS 的阴影里。雷打不动的《塞尔达》、《宝可梦》吸收首批忠实玩家后，又有优秀的第三方《怪猎 3G》、《火纹》叫好叫座，《动森》、《任天猫 / 狗》更是成为出圈作品。

看着主打可玩性的 3DS ，PSV 是否也在想象着自己能否有另一幅模样？

但 3DS 再强大又如何，手机游戏一出现，掌机竞争便不攻自破了。

《水果忍者》、《植物大战僵尸》、《愤怒的小鸟》三座大山将所有掌机压在身下，属于便携掌机的黄金时代结束了。

但掌机并没有因此“死亡”。线上商城可以关闭，机器可以停产。而任天堂 Switch 依然独领风骚。

但是索尼对于掌机，已经不敢再多投入一分钱。

更要命的是，索尼其实知道一个好掌机应该是什么样。

PSV 背部触控在整个掌机领域里都是独一份的存在、OLED 屏幕的色彩细腻而准确、串流家中 PS3、PS4 也是他们 2006 年就有的功能，这种大胆创新的劲头曾经是索尼最吸引人的地方。

（PSV 早于所有人想到的点子，如今在任天堂 Switch 上发扬光大）

掌机的本质，是能够每天陪伴在玩家身边的“贴身物品”，随着时间的推进，你的掌机会慢慢拥有你的种种痕迹。

你的掌机手柄会出现漂移的现象，电池会老化，屏幕也会出现故障，但这些都可以更换。

掌机是一个简单易懂的机器，每一个零件还有操作系统都可以 DIY。从掌机的硬件到掌机的游戏，每一个环节都可以充满创造力和想象力。

但一个串流的“手柄”，不是掌机。