消息称索尼 100% 正开发 PS5 Pro：2024 年底发布，首批开发套件即将送出

IT之家 5 月 2 日消息，据知名爆料者 Tom Henderson 透露，索尼正在研发 PS5 Pro 版，这款高端主机将于 2024 年底发布，并且开发套件将很快发送给开发者。

Henderson 在今年 3 月曾报道过索尼正在研发 PS5 Pro 版的消息，称这款主机将类似于 PS4 Pro 版，性能更强。他当时是在 Insider Gaming 网站上发表了一篇文章，但没有透露更多细节。

此后，Henderson 又声称索尼正在研发其他新硬件，包括 Q-Lite 手持设备、PS5 Slim 版等。不过，这些新硬件都没有得到索尼的官方确认，所以不确定 Henderson 的信息是否准确。

今天在 Insider Gaming 网站上，Henderson 再次发表了一篇文章，称 PS5 Pro 版正在索尼内部开发，并且开发套件将在未来几个月内发送给一线工作室，到今年年底，三线工作室也将收到开发套件。

Henderson 的文章最后重申了 PS5 Pro 版的发布时间 ——2024 年第四季度。

“Insider Gaming 可以百分之百地确定，PS5 Pro 版目前正在开发中”，Henderson 的文章写道。他补充说，“虽然我们目前不能透露更多细节，但我们了解到，第一批开发套件原型将在未来几个月内发送给一线工作室，三线工作室将在今年年底之前收到。”

关于这些报道和传言，IT之家建议大家持谨慎态度对待。不过，Henderson 过去也证明过自己的爆料是相当可靠的。索尼的 PS4 Pro 版是在 2016 年发布的，距离普通 PS4 版的发布三年，而当前的 PS5 版（数字版和光盘版）是在 2020 年 11 月推出的。