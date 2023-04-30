FPS 游戏《High on Life》玩家人数超 750 万

IT之家 4 月 30 日消息，《High on Life》官方推特近日更新文章，宣布各渠道游戏玩家总数已经超 750 万。目前，这款游戏已经上线 XGP、XSX|S、Xbox One、Steam 与 PC 平台。

消息显示，《High on Life》是一款喜剧性的第一人称射击游戏，具有动作冒险和类银河战士恶魔城元素，发生在以会说话的枪为特色的科幻世界中。它由贾斯汀・罗兰德（Justin Roiland）创建，由 Squanch Games 开发和发布。

值得一提的是，这款游戏在 Xbox Game Pass 上线首日就打破多项纪录，成为彼时 XGP 上的大热门。

IT之家附《High on Life》游戏简介：