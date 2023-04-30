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首页 > 游戏之家>游戏快报

FPS 游戏《High on Life》玩家人数超 750 万

2023/4/30 12:41:59 来源：IT之家 作者：渊博（实习） 责编：渊博
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IT之家 4 月 30 日消息，《High on Life》官方推特近日更新文章，宣布各渠道游戏玩家总数已经超 750 万。目前，这款游戏已经上线 XGP、XSX|S、Xbox One、Steam 与 PC 平台。

消息显示，《High on Life》是一款喜剧性的第一人称射击游戏，具有动作冒险和类银河战士恶魔城元素，发生在以会说话的枪为特色的科幻世界中。它由贾斯汀・罗兰德（Justin Roiland）创建，由 Squanch Games 开发和发布。

值得一提的是，这款游戏在 Xbox Game Pass 上线首日就打破多项纪录，成为彼时 XGP 上的大热门。

IT之家附《High on Life》游戏简介：

《High On Life》是《Rick & Morty》和《Solar Opposites》联合创作人的一部新作。

刚从高中毕业，既没有工作也胸无大志的你根本就不会想到，一个外星人联盟居然为了把人类当成毒品而入侵地球。现在，你和一整队极具魅力且还会说话的枪们必须响应英雄的召唤，并成为这个宇宙史上最为致命的星系赏金猎人。

前往宇宙中的各种生态群落和地点，对抗穷凶极恶的 Garmantuous 及其手下的暴徒，从而收集装备，结识那些与众不同的角色并体验更多其它内容。一切尽在来自这款 Justin Roiland 的最新喜剧冒险大作！

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关键词：High on Life

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