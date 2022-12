上线仅 5 天，《High On Life》游戏打破多项 Xbox Game Pass 纪录

IT之家 12 月 21 日消息,微软今天宣布,由 Squanch Games 开发的第一人称射击游戏《High On Life》在 Xbox Game Pass 上线首日就打破多项纪录,成为近期 XGP 上的大热门。

微软表示《High On Life》目前获得了“2022 年年度最畅销游戏”(biggest launch of 2022)、“2022 年度最畅销第三方游戏”(the biggest third-party game launch of all time)以及“2022 年度最畅销单人游戏”(the biggest single-player only game)。所有这些头衔都是这款游戏发布 5 天后玩家投入时间来计算的。

Squanch Games 工作室主任和首席运营官 Mike Fridley 说:“这是我们第一次通过 Game Pass 来推广游戏。玩家的反应让我们非常震惊,这些热情的玩家让《High On Life》成为 Game Pass 上目前最受欢迎的游戏。Squanch Games 成立的初衷就是创建一款我们想要玩的游戏,而 Game Pass 则帮助我们接触到更多想要玩这些游戏的玩家”。

IT之家了解到,《High on Life》是一款喜剧性的第一人称射击游戏,具有动作冒险和类银河战士恶魔城元素,发生在以会说话的枪为特色的科幻世界中。它由贾斯汀・罗兰德(Justin Roiland)创建,由 Squanch Games 开发和发布。