不好看的照片不要着急删除，这几招让其变废为宝

拍到不好看的照片你是会选择删除还是保留呢？

有时候那些看起来不够吸引人的照片可能只是需要一些后期编辑手段就能绽放出光彩，删除太可惜了。

今天就来为大家介绍几种让照片“变废为宝”的技巧：

1. 裁剪 & 改变构图

受个人拍摄习惯和审美习惯的影响，我们通常会选择某一种构图作为自己的主要拍摄方式，如三分构图、横向构图等。

而在后期时，我们完全可以重新思考这些“模式”，使用裁剪、改变构图的方式去发现照片中的有趣元素。

比如这张照片，作者似乎想保留中间的大三角形来突出人物，但是由于边缘不干净看起来效果并不好，并且主体不够突出，不够吸引人。

那么我们就可以通过裁剪的方式去改变构图和人物比例，让主体更加突出，整体更为简洁，让照片美观不少；

通过裁剪去除无关元素、突出主体，或者是改变构图都是后期的重要工作，这一步也能刺激我们的拍摄想法，为我们之后的拍摄提供经验。

2. 黑白

这不是一个万能的方法，但是很多时候却可以让照片看起来“高级”不少。

黑白照片对比彩色照片更加强调影调对比感，少了色彩元素也能更加突出构图的重要性，特别是能排除杂乱色彩的影响。

因此当某张照片彩色观感不佳时我们可以尝试将其调至黑白，或许能更有味道。

不过需要注意的是并不是所有照片都适合调成黑白，有质感、有纹理、简洁、光影对比强、留有大片负空间的照片则比较适合调成黑白。

3. 用作素材

后期无能为力的照片也不一定就毫无用处，我们可以将其用作素材。

不知道大家还记不记得之前给大家推送过的一篇文章：后期模仿“落花”的效果。

人工“降”花？学会这个 PS 小技巧，春天拍花更好看

这里面用到的素材就是利用“废照片”里的花瓣一点点做出来的，把里面的花瓣抠出来，就能成为很好用的后期素材。

“废照片”里的云朵、烟雾、天空、雨水等元素都可以用作后期的素材，因此如果一些照片中存在比较有特色的元素，不要着急删除，说不定什么时候就可以用到。

本文来自微信公众号：玩点摄影 （ID：wakexiao），作者：AGER