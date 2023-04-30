消息称徕卡 Q3 相机将在 5 月最后一周发布

IT之家 4 月 30 日消息，据 LeicaRumors 爆料，徕卡 Q3 将会在 5 月最后一周发布。这款相机将配备翻转屏，视频最高规格或超过 4K，拥有改进的对焦功能，而且使用了新的电池，或将支持无线充电，采用类似于 M11 Monochrom 的饰面。

爆料显示，徕卡 Q3（代号 Wilson）预计未来 2-3 周内公布，将会采用与徕卡 M11 相同的传感器和图像处理器，机身设计与徕卡 Q2 基本相同，而且还配备了与 Q2 相同的镜头以及图像防抖功能。

据称，这将是第一款带有动态显示的 Q 系列机型（不确定是什么意思），视频能力可能会超过 4k 但不会超过 8k，预计将采用新电池和非接触式充电系统。

当然，这款机型相对的也要比目前 5795 美元（IT之家备注：当前约 40275 元人民币）的 Q2 更贵。

前段时间还有消息称，徕卡 M11 黑白版将在 2023 年夏天发布，而徕卡 SL3 将会在 2023 年晚些时候或 2024 年发布。

作为参考，徕卡 Q2 是一款全画幅便携数码相机，它搭载了 4730 万像素的传感器，支持 4K 视频录制，发布于 2019 年；徕卡 M11 是一款旁轴数码相机，最大可以拍摄 6000 万像素的照片，支持输出 14bit 的 RAW 格式；徕卡 SL2 是一款全画幅微单相机，配备了 4730 万像素的传感器，使用 L 卡口，支持机身五轴防抖。