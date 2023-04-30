零跑汽车 2023 年第一季度收益达 14.425 亿元，同比减少 28%

IT之家 4 月 30 日消息，零跑汽车已经发布 2023 年第一季度财务业绩。今年第一季度，零跑收益为 14.425 亿元，同比减少 28%，环比减少 52%；归母净亏损 11.33 亿元，去年同期 -10.422 亿元，上一季度为-13.25 亿元；毛利率为-7.8%，2022 年同期为-26.6%，同比得到大幅改善，2022 年第四季度为-6.9%，环比小幅下滑。

一季度零跑汽车总交付量 10,509 辆，同比减少 51.3%，其中 3,925 辆 T03、5,292 辆 C11、1,292 辆 C01。

研发费用方面，一季度，零跑汽车研发开支为 4.12 亿元，较 2022 年同期的 2.43 亿元增加 70%，较 2022 年第四季度的 4.80 亿元减少 14%。

IT之家简单总结如下：

财务方面： 收入 14.42 亿元，同比减少 28%，环比减少 52%

经营亏损 11.596 亿元，权益持有人亏损 11.33 亿元

毛利率 -7.8%，较去年同期 26.6% 有所改善

研发开支 4.124 亿元，同比增加 70%

销售开支 3.932 亿元，同比增加 142%

行政开支 1.807 亿元，同比增长 17%

现金及现金等价物、金融资产、定期存款余额为 88.799 亿元

自由现金流为 -29.514 亿元 产销方面： 一季度交付量 10509 辆，同比减少 51.3%

T03 交付量 3925 辆，同比减少 71.5%

C11 交付量 5292 辆，同比减少 32.1%

C01 交付量 1292 辆，于 2022 年 9 月开始交付

截至 3.31 日，共有 592 家门店，覆盖 180 座城市

零跑汽车创始人、董事长兼首席执行官朱江明表示，“2023 年第一季度我们主要进行了 2023 款车型的生产导入，新车型 2023 年 3 月中旬开始交付。在新车型上市之前，我们同时对老车型的销售和生产进行了调整，叠加春节假期及有关推广新能源汽车的政府补贴取消影响，2023 年第一季度的车辆交付数量有很大下降，这也导致 2023 年第一季度的财务数据同比和环比均有所下降。”

朱江明还提到，基于对新能源汽车行业的理解，零跑汽车认为 2023 年市场仍将高速发展并充满挑战，公司在 2023 年第一季度完成了所有待售车型的迭代，在 2023 年 3 月 1 日推出 2023 款新车型，得以持续提升产品竞争力。此外，公司在核心零部件方面的自研积累也开始有所突破，电驱产品、电池产品均收到外部订单，即将开始对第三方供货。