AMD 将推出 AGESA 1.0.0.7 BIOS 主板固件更新，解决锐龙 7000 处理器烧毁问题

IT之家 5 月 1 日消息，作为对 Ryzen 7000X3D CPU 烧毁事件的回应，AMD 发布了 AGESA 1.0.0.7 固件，以抢救这些 CPU。目前，华硕等品牌已经发布了适用于 AM5 主板的 BETA BIOS 更新，避免 AMD Ryzen 7000 CPU 因电压问题而烧毁。

据 KEPC，AMD AGESA 1.0.0.7 BIOS 固件不仅仅是电压限制，而且已强制要求所有 Ryzen 7000 CPU 用户在发布 AGESA 1.0.0.7 BIOS 可用更新后进行升级 ，以避免出现烧毁问题。

根据主板制造商的说法，新固件并不仅仅是将 SOC 电压限制在 1.3V，而且还修改了与热限制有关的 PROCHOT Control 和 PROCHOT Deassertion Ramp Time 这两种机制，锐龙 7000X3D 用户必须尽快更新到 AGESA 1.0.0.7 BIOS。

据介绍，PROCHOT Control 是与 CBS 和 SMU COMMON 有关的安全功能，旨在避免处理器过热。当处理器的温度达到临界值时，CPU 或其他系统组件将发送 PROCHOT 信号。然后降低处理器的功率以降低温度并防止可能的损失。PROCHOT Deassertion Ramp Time 是在 PROCHOT 过热信号发生后，处理器恢复正常电源所需的时间定义。在温度回到临界值以下时，处理器逐渐增加其功率并返回到正常运行状态所需的时间间隔。

目前来看，AGESA 1.0.0.7 在 PROCHOT 方便更加保守，与 PROCHOT 和 SOC / IMC 相关的电压和温度阈值将大大降低，消耗恢复的时间间隔也会更长。这意味着 CPU 烧毁事件不仅仅是电压的原因，可能还有不完善的热管理等因素在内，但要验证该问题是否真正解决还需要一定时间。

目前，各大主板制造商已经发布紧急 BIOS 更新，但仅仅只是限制了 SOC 电压，因此 1.0.0.7 才是 AMD 的官方解决方案。AMD 已经为主板制造商提供了 BETA 版本进行内部测试，预计官方版本将在 5 月 6 日发布。

IT之家将 AMD 发言人原话翻译如下：