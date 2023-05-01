“摄影穷三代，单反毁一生”？摄影真的有那么“烧钱”吗？

不时会看到有人开玩笑说“摄影穷三代，单反毁一生”，将摄影作为爱好，仿佛就是养了一只“吞金兽”，只进不出。

玩笑归玩笑，但是其背后并不是毫无道理的，在摄影道路上走的越远，就会发现“烧钱”的地方确实不少。

首先，摄影的试错成本高。

虽然现在用手机、卡片机甚至小朋友的电话手表都可以拍照，但是想要得到效果更佳、各方面更为专业的照片，还是离不开一台比较专业的相机。

而很多刚接触摄影的人压根分不清不同相机的区别，可能就会花了大价钱买到了比较一般的相机。

其次，玩摄影不仅是相机需要花钱，相关配件也都有很大消耗力。

三脚架、各种滤镜、镜头、闪光灯、SD 卡、备用电池、相机包等等，这些都是生产力，在专业拍摄过程中能发挥很大的作用，当然，这些配件特别是镜头也都是不便宜的。

另外，摄影有时候会让人上瘾，这个上瘾不仅体现在出门拍照上，也体现在购买器材上。

很少有摄影人会满足于自己手中的几台相机，总会去尝试一下其他几家的机型好不好用；为了应对不同的拍摄环境和拍摄题材，也需要各种组合。

还有一点是，拍摄多年的老摄影师都知道，说器材完全不重要是绝对错误的，这也是为什么很多人都建议新手在购买相机时要买预算范围内最贵最好最新的那一款。

最后，摄影的回报周期很长。

很多人往往是买了相机没按几下快门就扔一边吃灰，或者直接二手出售了，因为买了相机不等于摄影水平直接有一个质的提升，也不意味着可以凭借这一台机器快速变现。

从这个角度来说，摄影的过程中投入还是很大的，除了金钱外，还有时间精力，当然，收获也是很大的，拍到一张好照片可以开心好久。

摄影需要花钱但不是必须花钱，一部手机、一个老旧胶片机、一台小单反都能获得好照片和快乐，“穷玩”也能玩出名堂，甚至成为风格。

本文来自微信公众号：玩点摄影 （ID：wakexiao），作者：AGER