微软确认 Win11 的“Windows 配置更新”，跳过 A / B 测试直接体验最新功能

IT之家 5 月 1 日消息，微软已确认已经开始在 Windows 11 中测试“Windows 配置更新”。这些更新通过各种维护技术为用户设备带来非安全更新、修复和改进，例如在任务管理器中添加搜索栏支持或在任务栏中添加“结束任务”按钮等。

IT之家查询发现，微软此前一直在使用 Controlled Feature Rollouts (CFR) ）技术逐步启用 Windows 11 的功能。每次引入新功能都将经过多轮验证后才会逐步引入新设备，并在以后的每月安全更新中默认启用。

微软此前已确认，他们将定期通过每月更新来为用户提供新的功能改进和 Windows 体验。这个月度更新过程就涉及 CFR 技术（一种类似于 A / B 测试的方法），其中一些用户会收到新功能，而其他用户则不会。

如果你不想排队，现在可以在 Win11 22H2 或更高版本中尝试一个新功能：“在更新可用时立即获取最新更新”。此选项可确保跳过 A / B 测试并尽早获得新功能。当然，新功能仅限官方开启的功能，通过 vivetool 开启的隐藏功能不包括在内。

如果你想要启用这一功能，可通过“开始”>“设置”>“Windows 更新”然后找到“一旦可用就获取最新更新”。完成后，您会在 Windows Update 的历史记录页面上注意到配置更新。这可确保您的设备将获得更新优先权，同时仍会定期获得安全更新。

您可以通过“开始”>“设置”>“Windows 更新”>“更新历史记录”来查看已安装可选更新的历史记录。在这一页面中，您会注意到新配置更新的提及。