全新酷睿 Ultra 系列官方确认，英特尔 14 代 Meteor Lake 处理器改变命名方案

IT之家 5 月 1 日消息，IT之家网友此前发现，英特尔酷睿 Ultra 5 1003H 处理器已经出现在了《奇点灰烬》基准测试数据库中，这可能代表一种全新的产品线，至少面向移动平台，这一消息在网上引发关注。

英特尔全球通信总监 Bernard Fernandes 今日晚间回应确认，即将推出的 Meteor Lake 处理器将改变命名方式。

是的，我们正在改变品牌，因为我们正处于客户路线图的转折点，为即将推出的 Meteor Lake 处理器做准备。我们将在未来几周内提供有关这些激动人心变化的更多详细信息。

目前尚不清楚 Meteor Lake 处理器是否会将全部 i9 / i7 / i5 / i3 改成 Ultra 9/7/5/3，爆料人 Bionic_squash 称 Raptor Lake Refresh 架构的产品不会改成“Ultra”命名。

英特尔在 2023 年第 1 季度财报会议中宣布，正加速量产第 14 代 Meteor Lake 酷睿处理器，计划于今年下半年推出。

Meteor Lake 将会采用 Intel 4 工艺节点量产，其晶体管密度（transistor-density）和每瓦特性能（performance / Watt）号称媲美台积电的 N5 和 N4 系列节点。

值得注意的是，AMD 去年已经对其移动处理器命名进行了大幅改动，在一个系列下容纳了多达三个 Zen 架构和两个 RDNA 架构的产品。

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