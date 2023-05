Debian 11.7 系统发布：包含 102 个安全更新和 92 个错误 Bug 修复

IT之家 5 月 2 日消息,Debian 项目于 4 月 30 日正式发布 Debian 11.7,这是 Debian GNU / Linux 11“Bullseye”操作系统系列的第七次 ISO 更新。

Debian 11.7 在 Debian 11.6 发布近四个半月后发布,支持用户在新计算机上部署 Debian GNU / Linux 11 “Bullseye” 操作系统系列,搭载最新的安装内容。

Debian 11.7 包含从 2022 年 12 月 17 日 Debian GNU / Linux 11.6 到现在发布的所有安全和软件更新。从数量上看,Debian 11.7 总共包括 102 个安全更新和 92 个软件包的各种错误 Bug 修复。

根据 Debian 项目,该 Debian Bullseye 版本更新了一些包含的软件包。

Debian 11.7 安装镜像适用于 64 位 (amd64)、32 位 (i386)、PowerPC 64 位 Little Endian (ppc64el)、IBM System z (s390x) )、MIPS 64 位 Little Endian (mips64el)、MIPS 32 位 Little Endian (mipsel)、MIPS、Armel、ARMhf 和 AArch64 (arm64) 硬件架构。

用户可以下载预装 KDE Plasma、GNOME、Xfce、LXQt、LXDE、Cinnamon 和 MATE 桌面环境的 Debian 11.7 镜像(IT之家附上下载链接),但仅适用于 64 位和 32 位系统。

现有的 Debian GNU / Linux 11“Bullseye”用户不需要下载这些新的 ISO 镜像来保持安装是最新的,只需要在终端模拟器中运行 sudo apt update && sudo apt full-upgrade 命令定期升级。