谷歌 Pixel Fold 折叠屏手机通过 FFC 认证：支持 UWB

IT之家 5 月 2 日消息，继 2 月份的 Pixel 7a 和 4 月初的 Pixel Tablet 之后，谷歌 Pixel Fold 折叠屏刚刚通过了美国 FCC 认证。

▲ 图片来自 evleaks

G9FPL 型号设备于 4 月 30 日出现在美国监管机构网站中，另外还有 G0B96 型号，但只有一个备案。

这款“手机”具有必要的连接功能：NFC、蓝牙、Wi-Fi 6E (802.11ax)、5G 和 UWB 超宽带。鉴于谷歌仅在 Pro 系列手机以及新的 Pixel 平板电脑上采用 UWB，这表明 Pixel Fold 折叠屏被定位为高端设备，传闻售价 1700 美元（IT之家备注：当前约 11781 元人民币）起。

与 Pixel 7 Pro 一样，Pixel Fold 似乎也支持蓝牙双路天线，谷歌此前表示，该方法提供“增强的质量和连接”。

爆料称谷歌 Pixel Fold 折叠屏搭载 Tensor G2 芯片，采用三星 5nm 工艺，性能要优于 Pixel 7 系列；外屏为 5.8 英寸，分辨率为 2,092 × 1,080；内屏为 7.6 英寸，分辨率为 2208×1840，内外屏均采用 OLED 面板，刷新率均为 120Hz；机身后置 4800 万像素主摄、1080 万像素超广角镜头和 1080 万像素长焦镜头，续航超过 24 小时，在开启极端省电模式下续航可以达到 72 小时。