微软收购暴雪遭英国监管部门阻拦，游戏开发成本失控引发行业担忧

IT之家 5 月 2 日消息，微软计划以 680 亿美元（IT之家备注：当前约 4712.4 亿元人民币）的价格收购游戏巨头暴雪娱乐，但这一交易遭到了英国竞争和市场管理局（CMA）的反对。CMA 在一份 418 页的报告中，详细阐述了其研究和理由，其中一个重要的论点是，目前的游戏开发成本已经高得难以承受，而微软的收购将进一步加剧市场垄断，削弱竞争。

报告援引了市场分析公司 IDG 的研究，其预计大作游戏（Blockbuster Game）的开发预算将从上一代主机平均 5000 万至 1.5 亿美元，增长到未来几年超过 2 亿美元。而在 2014 年，这个数字还只有 6000 万美元左右。报告还引用了暴雪对其旗舰产品《使命召唤》的评价：“我们必须为《使命召唤》制作大量的内容，以至于我们不能再依靠一个主要工作室了。现在我们每年需要将近 1.5 个主要工作室来制作《使命召唤》，这种压力迫使我们越来越多地使用外包，我不认为这种情况会在短期内改变。”

除了暴雪之外，其他游戏出版商也纷纷表示，他们的热门游戏系列的开发成本都在不断上升。有些系列甚至已经超过了 3 亿美元的开发预算，而下一代《侠盗猎车手》等未来的大作游戏成本也预计将达到 2.5 亿美元或更高。其中一家出版商透露，其最昂贵的游戏开发成本达到了 6.6 亿美元，而市场营销预算则高达 5.5 亿美元。

CMA 认为，这些数据表明，目前很难有其他公司能够在短期内制作出能够替代《使命召唤》的游戏，因此微软的收购将损害消费者和竞争者的利益。但这也反映出大作游戏开发已经变得不可持续，由于大作游戏耗资巨大，耗时漫长，同时面临着巨大的市场风险和玩家需求，游戏出版商不得不继续依赖他们最信任的 IP。育碧就公开表示要加大对《刺客信条》和《孤岛惊魂》等系列的投入，而当前主机世代已经过去了一半，索尼的粉丝们仍在等待新的 IP 出现。