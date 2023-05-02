谷歌 Pixel 7a 手机官宣 5 月 11 日发布，消息称是系列最后一款

IT之家 5 月 2 日消息，谷歌印度官宣将于 5 月 11 日发布一款新手机，上线 Flipkart 售卖。据此前多方爆料，这款新机就是 Pixel 7a。

根据此前爆料，谷歌 Pixel 7a 将搭载一块 6.1 英寸 FHD + 分辨率 OLED 显示屏，支持 90Hz 刷新率；处理器选用 Pixel 7 和 Pixel 7 Pro 同款的 Tensor G2，辅以 LPDDR5 和 UFS 3.1；内置一枚 4400mAh 电池，支持 20W 有线快充，运行 Android 13 操作系统。

▲ 图源爆料人 OnLeaks

影像方面，这款手机预计将搭载 10.8MP 的自拍镜头，后置采用双摄模组设计，分别为支持 OIS 光学防抖的 64MP 的主摄和 12MP 的超广角镜头。

▲ 图源 Facebook 网友 Ramane Business

此外，谷歌 Pixel 7a 将有 Charcoal、Snow、Sea（浅蓝色）以及 Coral（Google Store 渠道独家销售）四种配色可选，整体外观与 Pixel 6a 基本一致，有所不同的是这款手机的后置摄像头由一个矩形模块变成了一个带有凹槽的横条形模块。

据IT之家此前报道，爆料人 Yogesh Brar 透露，谷歌不会推出 Pixel 8a，也就是说 Pixel 7a 将是系列最后一款，原因是 Pixel a 系列手机和旗舰级的 Pixel 手机之间的差异越来越小。

Yogesh Brar 还表示，谷歌将用每年一款的折叠屏手机来取代 Pixel a 系列手机在其产品线中的位置。这款折叠屏手机将是即将推出的 Pixel Fold 的后续版本。不过，这也意味着消费者将很难再买到 500 美元以下的 Pixel 手机了。