Red Hat 红帽组织 Linux 开发者聚会，探讨支持 HDR 显示相关事项

IT之家 5 月 2 日消息，Red Hat 红帽日前在捷克组织了一次 HDR hackfest 活动，将桌面、显示驱动程序和相关基础架构方面的所有 Linux 桌面利益相关者聚集在一起，以帮助在高动态范围 HDR 显示支持方面取得进展。

参与此次 HDR hackfest 的组织包括 Red Hat、KDE、System76、AMD、Igalia、Collabora、Canonical 等，英伟达、英特尔和谷歌也进行了远程参与。

Wayland 经理 Simon Ser 撰写了 HDR hackfest 的回顾以及围绕 HDR 和色彩管理进行的技术讨论，包括 Linux 桌面的混合 SDR 和 HDR 内容、电源优化、可变刷新率（VRR）、KMS 属性等。

▲ 图源 Simon Ser

不过，这次 HDR hackfest 并没有贡献太多实际代码，而是进行了更广泛的多方开发者讨论，以制定向前推进的总体计划。IT之家小伙伴可以期待一下在接下来的几周或几个月内看到这项工作的成果。

此外，V 社的开发者目前也在为 Linux 的 HDR 显示进行适配，主要是在游戏方面。根据今年 1 月的消息，《光环：无限》《深岩银河》《死亡搁浅：导演剪辑版》等游戏已支持在 Linux 下开启 HDR，不过仍处于适配阶段。

▲ 《死亡搁浅》Linux 平台开启 HDR，彩色部分为亮度大于 100 尼特