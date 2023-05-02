AI 语音诈骗横行，只需 3 秒钟的音频就能模仿任何人的声音

IT之家 5 月 2 日消息，网络安全公司 McAfee 最新发布的一份报告显示，越来越多的人被人工智能（AI）语音诈骗所骗。调查发现，10% 的成年人曾经被这种诈骗方式针对，另外 15% 的人认识有人被骗过。

令人震惊的是，AI 只需要三秒钟的音频就能模仿任何人的声音。这样一来，不法分子就可以利用这种技术给受害者留下假的语音邮件，或者冒充他们的好友打电话给他们。在受害者中，有 77% 的人表示在诈骗中损失了钱财，其中三分之一的人损失了超过 1000 美元（IT之家备注：当前约 6930 元人民币），还有 7% 的人损失了 5000 到 15000 美元之间的大笔钱款。

McAfee 首席技术官 Steve Grobman 称：“人工智能带来了难以置信的机会，但任何技术都有可能被恶意使用。这就是我们今天所看到的，AI 工具的获取和使用变得越来越容易，也让网络犯罪分子能够以更加难以识破的方式进行诈骗。”

那么，你该如何保护自己不受这种诈骗的侵害呢？McAfee 给出了一些建议，首先，其建议你和你的联系人建立一个暗号，这样你们就可以用暗号来确认对方是真人而不是 AI 伪造的。另一个建议是质疑来源，如果你对来电有所怀疑，你应该立刻挂断电话，并用你保存的电话号码回拨给对方，这样你就大概率可以避免被骗。