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解散 AI 伦理团队引发外界质疑，微软官方给出解释

2023/5/2 22:47:53 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 5 月 2 日消息，微软的人工智能（AI）伦理与社会团队在 2023 年 3 月被解散后，引发了外界的质疑和批评。在 AI 领域频发的丑闻和争议中，微软如何保证其未来的 AI 产品能够被负责任地开发和使用？近日，微软的首席负责任 AI 官 Natasha Crampton 在微软的“议题”博客上发表了一篇文章，解释了微软解散 AI 伦理团队的原因和新的 AI 管理策略。

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Crampton 表示，解散 AI 伦理团队是因为“单靠一个团队来负责 AI 的伦理或责任是不够的。”她说，微软采取了与其隐私、安全和无障碍团队相同的方法，即“将负责任的 AI 融入到整个公司”。这意味着微软在每个核心业务部门都有高级人员“负责推动负责任的 AI”，以及“一个由不同技能和角色组成的负责任的 AI‘拥护者’网络，以实现更频繁、更直接的沟通。”

此外，Crampton 还透露，微软目前有近 350 人从事负责任的 AI 工作，其中有 129 人是全职专职，其余的人则将负责任的 AI 作为他们工作的核心部分。在解散 AI 伦理团队后，Crampton 指出，一些团队成员随后被分配到了公司各个部门。然而，该团队的七名成员也在 2023 年初微软裁员 1 万人的行动中被解雇。

近几个月来，AI 领域几乎没有摆脱过丑闻和争议，正是这些担忧导致了外界对微软解散 AI 伦理团队的反对。如果微软缺乏一个专门的团队来帮助指导其 AI 产品朝着负责任的方向发展，人们认为，其将难以遏制其 Bing 聊天机器人所出现的各种滥用行为。微软最新的博客文章无疑是试图缓解公众对这一问题的担忧，微软并没有完全放弃其 AI 努力，而是试图确保公司各个团队都能与负责任 AI 方面的专家保持定期联系。

然而，毫无疑问，关闭其 AI 伦理与社会团队并没有给微软带来好名声，在这个话题上让公众放心还有很长的路要走。事实上，就连微软自己也认为 ChatGPT 应该受到监管。IT之家此前报道，就在昨天，“AI 教父”Geoffrey Hinton 离开了谷歌，并表示他对 AI 扩张的速度和方向感到非常不安。微软可能并没有忽视有关 AI 伦理开发方面的担忧，但其新策略是否正确，还有待观察和验证。

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关键词：微软人工智能AI

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