卡普空《怪物猎人 崛起：曙光》已发售，登陆 PC、PS、Xbox 游戏平台

IT之家 4 月 30 日消息，卡普空《怪物猎人：崛起》超大型 DLC《怪物猎人崛起：曙光》已于 4 月 28 日登陆 Xbox One、XSX|S、PS4、PS5 和 PC 平台（首发已登陆 NS 平台）。今年 1 月，卡普空宣布这款 DLC 全球销量已经突破 500 万份。

新平台版除了音画质增强和帧数提高外、还将支持键鼠、画面加宽（21:9）模式、语音聊天等功能。今年夏季开始还将有更多怪物将在免费更新中加入。

截至IT之家发稿，本作目前在 Steam 平台只有 64% 的好评率，总体评级“褒贬不一 "。

卡普空表示，《怪物猎人 崛起：曙光》将于 5 月 4 日推送全新活动任务，玩家需要来到村中的信使处，选择新增内容以获得，获得后在任务栏里便会出现“活动任务”选项。

本作 PC 版最低配置要求需要 GT 1030 / RX 550 显卡，推荐配置需要 GTX 1060 3GB / RX 570 4GB 显卡以及 i5-4460 或 AMD FX-8300 处理器。

游戏介绍：

通过这个超大型追加内容，《MONSTER HUNTER RISE》的世界将变得更广阔和更有乐趣。新的怪物和原野正在等候猎人们的来临！

为了查明在远洋以外的王国发生异变的原因，身为人称炎火村的“烈焰”的猎人，你将会来到全新的舞台！栖息于在新舞台“观测据点埃尔迦德”的所在地──王国附近的“王域生物”：爵银龙、冰狼龙和刚缠兽引发了异变！为运用翔虫的各个武器种类专用招式追加新动作。狩猎将会变得更自由和更深奥！