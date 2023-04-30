索尼将推出更多 PC 游戏，因为真的很赚钱

IT之家 4 月 30 日消息，4 月 28 日，索尼发布 2022 财年第四季度及全年财务业绩。第四财季，索尼销售额 3.0636 万亿日元（IT之家备注：当前约 1559.37 亿元人民币），同比增长 35%；营业利润 1285 亿日元（当前约 65.41 亿元人民币），同比下降 7%；归属于索尼集团股东的净利润为 1282 亿日元，同比增长 15%。

在财报中，索尼明确表示会继续推出更多的 PC 游戏。索尼表示，“其它”类目下的营收额几乎比 2021 财年翻了一倍，其中就包含游戏机之外的第一方游戏收入以及包括 PlayStationVR 在内的外围设备的收入，这在过去两个财年中非常可观。

“我们的目标是继续创造新的 IP，在 PC 平台上推出现有游戏，并加强长期 / 直播 / 云游戏服务的推进。”

从 2022 年 4 月到 2023 年 3 月，索尼在 PC 上推出了《漫威蜘蛛侠：复刻版》《麻布仔大冒险》《蜘蛛侠：迈尔斯・莫拉莱斯》《死亡回归》，以及《最后的生还者》PC 版。

不过，《最后的生还者》PC 版推出后口碑其实并不太好。顽皮狗也在努力发布更新，希望能扭转玩家口碑。另一方面，索尼在 PC 平台上推出更多 PS 第一方游戏的总体战略似乎进行得很顺利。