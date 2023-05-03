谷歌 DeepMind CEO 很乐观：通用人工智能时代即将来临

北京时间 5 月 3 日消息，谷歌旗下人工智能子公司 DeepMind CEO 戴米斯・哈萨比斯 (Demis Hassabis) 周二表示，通用人工智能 (AGI) 或许在几年内就可以实现。AGI 指的是一种计算机具有人类水平认知能力的系统。

对于 AGI 实现的时间，哈萨比斯周二在接受采访时称，AI 研究的速度可能会在目前已经很快的基础上进一步提速。“过去几年的进展相当令人难以置信，”哈萨比斯说，“我没看到有任何理由会放慢这一进程。我认为它甚至可能会加速。所以我认为我们可能只需要几年，也许在十年内。”

他还补充说，研究人员尚未就 AGI 的合适定义达成一致。“我认为，未来几年我们将拥有非常强大、非常通用的系统。”哈萨比斯称。他上月刚刚被谷歌任命为 DeepMind CEO，领导谷歌新合并的两大 AI 研究部门。谷歌称，此举将加快其 AI 进展。

目前，AGI 的发展是 AI 研究社区的一个热点问题。虽然一些观察人士将其描述为科幻概念，但哈萨比斯和 OpenAI CEO 萨姆・奥特曼 (Sam Altman) 等其他高管已经公开表示了开发这项技术的雄心，同时保护人类免受其后果的影响。

哈萨比斯同时强调了负责任开发 AGI 的重要性。他表示，AI 技术的发展将需要研究人员、学术界和政府之间密切协调。同时他还说，他认为谷歌是一个负责任的参与者。“我提倡使用科学的方法，以谨慎的方式开发这些类型的 AGI 技术。你需要尝试做非常谨慎的可控实验，以了解底层系统的功能。”他表示。