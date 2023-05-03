谷歌微软 OpenAI CEO 将前往白宫参会，讨论 AI 风险问题

北京时间 5 月 3 日消息，白宫周二证实，美国副总统卡玛拉・哈里斯 (Kamala Harris) 及其高级政府官员将在周四会见谷歌、微软、OpenAI 以及人工智能 (AI) 研究公司 Anthropic 的 CEO，讨论负责任开发 AI 的问题。

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白宫表示，哈里斯将在此次会议上提出 AI 保障措施的要求，以减轻 AI 的潜在风险，并强调道德和值得信赖的创新的重要性。美国政府的其他高级官员也将出席，包括商务部长吉娜・雷蒙多 (Gina Raimondo)、幕僚长杰夫・齐恩茨 (Jeff Zients)、国家安全顾问杰克・沙利文 (Jake Sullivan) 和科技政策办公室主任阿拉蒂・普拉巴卡 (Arati Prabhakar) 等。

白宫向 CEO 们发出的邀请函显示，美国官员们计划与这些 CEO 就 AI 进行“坦率的讨论”，特别是关于该技术“当前和近期”发展所带来的风险，“美国总统期望像你们这样的公司在向公众提供产品之前，必须确保它们是安全的”。AI 技术的快速发展已经引发了人们的担忧，包括侵犯隐私、偏见，以及担心它可能会散布欺诈和虚假信息。

美国总统在今年 4 月表示，AI 是否危险还有待观察，但他强调，科技公司有责任确保其产品的安全。他说，社交媒体已经表明，如果没有得当的保障措施，强大的技术可能会造成危害。随着人们越来越担心 AI 对国家安全和教育的影响，美国政府也在就拟议中的 AI 系统问责措施征求公众意见。

特斯拉 CEO 埃隆・马斯克 (Elon Musk) 上月在接受电视采访时表示：“我认为我们应该对 AI 保持谨慎，政府应该进行适当监督，因为它对公众构成了危险。”

Anthropic 代表确认公司将参加这次会议。谷歌、OpenAI 尚未置评。微软不予置评。