Linux Mint 21.2 和 LMDE 6 将在一个月内相继推出

IT之家 5 月 3 日消息，Linux Mint 团队 5 月初已展示一些新的通知和工具提示主题，并对发布时间表做了一些解释；还宣布安全启动存在问题，目前，新安装应在禁用安全启动的情况下完成。

Linux Mint 团队尚未发布 Linux Mint 21.2 和 LMDE 6 的计划，但两者发布时间接近。LMDE 是 Linux Mint Debian Edition 的缩写，在 Debian 主要版本之后会推出新的版本。Debian 12 将于 6 月发布，因此 LMDE 6 将紧随其后。

根据博文，LMDE 6 将在 Linux Mint 21.2（IT之家注：官方称 EDGE ISO 版采用 Linux kernel 5.19）之后发布，粗略估计在 6 月发布。Linux Mint 的发布通常会在 2 周的测试期之后。

近年来，Mint 团队一直专注于对 Linux Mint 默认使用的 Cinnamon 桌面进行现代化改造。今年 5 月，团队决定展示使用用户选择的强调色的新工具提示和通知，该增强功能可以让用户更好地控制他们的桌面。不过，根据博客的评论部分，一些视障用户不喜欢此改变，表示文字太难读了。

一位用户抱怨新通知和工具提示，建议改成可选选项。

最后，对于计划安装 Linux Mint 的用户，建议关闭安全启动。Canonical 已更新 Ubuntu 的 shim-signed 包，该包支持安全启动，现在 Ubuntu 衍生产品无法使用安全启动。Linux Mint 团队正在为未来的 ISO 修复，但目前只需禁用安全启动。