AMD 公布最新财报：PC 市场低迷导致总收入下降 9%

IT之家 5 月 3 日消息，AMD 近日公布了 4 月 1 日的季度报告，业务总营收为 54 亿美元（IT之家备注：当前约 373.68 亿元人民币），净亏损 1.39 亿美元（当前约 9.62 亿元人民币）。本季度净收入同比下降 118%，而收入下降 9%。
AMD 董事长兼首席执行官苏姿丰博士表示：
第一季度的整体表现非常不错，在混合需求环境中实现了好于预期的收入和收益。
我们推出了多款业内领先的产品，在本季度加快了我们的 AI 路线图，并客户参与度方面取得了重大进展。
从长远来看，随着我们成功地交付路线图、执行我们的战略数据中心和嵌入式优先事项、加速采用我们的 AI 产品组合，我们看到了巨大的增长机会。
服务于 PC 市场的 AMD Client 部门本季度亏损最为严重，营业亏损为 1.72 亿美元（当前约 11.9 亿元人民币），收入为 7.39 亿美元，同比下降 65%。去年同期，客户集团实现了 21 亿美元的收入。
主要销售显卡的 Gaming 部门营业利润为 3.14 亿美元（当前约 21.73 亿元人民币），收入为 17.6 亿美元，略低于一年前的 18.6 亿美元。AMD 的数据中心集团报告的收入持平，为 12.9 亿美元。