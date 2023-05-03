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谷歌 Pixel Tablet 平板渲染图曝光：配浅粉 / 白色边框

2023/5/3 14:40:32 来源：IT之家 作者：潇公子 责编：潇公子
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IT之家 5 月 3 日消息，谷歌将于 5 月 10 日举办 Google I / O 2023 开发者大会，预计不仅会讨论软件，还会推出一些新设备，其中之一可能是 Pixel Tablet 平板电脑。现在 @evleaks 曝光了这款 Pixel Tablet 设备的更多渲染图。

▲ 图片均来自 evleaks

IT之家曾报道，谷歌上个月在 2023 年米兰设计周上展示了未发布的 Pixel Tablet 平板电脑，确认有粉色 / 珊瑚色，在最新曝光的图片中，我们可以近距离地看到这种色调，看起来更像是浅粉色而不是珊瑚色。大家可以看到 Pixel Tablet 平板电脑的正面设计，拥有白色的边框和位于顶部中心的前置摄像头，平板左侧是 USB Type-C 接口和扬声器格栅。

图片还显示了一系列 Pixel Tablet 平板电脑的壁纸，与谷歌已经发布的壁纸相同，这些都是 Pixel 7 系列的鸟类主题壁纸，图标也以不同的颜色为主题，例如，粉红色的 Pixel Tablet 平板电脑的壁纸与主题图标和小工具的颜色相协调。由于谷歌设计框架 Material You 也将在 Pixel Tablet 平板电脑上使用，所以壁纸支持定制。

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关键词：谷歌Pixel Tablet谷歌

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