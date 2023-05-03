特斯拉恢复在美销售 Model 3 长续航版，疑似采用磷酸铁锂电池

IT之家 5 月 3 日消息，特斯拉美国官网当地时间 5 月 2 日显示，在近 9 个月的缺货之后，目前已恢复在美国接受 Model 3 长续航版的订单，目前售价 47240 美元（IT之家备注：当前约 32.7 万元人民币），比暂停销售时降低了 18.5%。而且，新车似乎使用了磷酸铁锂（LiFePO / LFP）电池，类似 Model 3 标准续航版。

自从去年 8 月以来，Model 3 长续航版在美国特斯拉官网一直显示“2023 年才能提供”。新车的一些变化表明，该车可能使用了磷酸铁锂电池组，这种电池组也用于中国制造的 Model 3 和 Model 3 标准续航版。

首先，这款车的续航里程现在标注为“325+”英里，而不是之前的 358 英里。其次，这款车现在只能享受美国电动汽车税收抵免中的 3750 美元（当前约 25950 元人民币），就像标准续航版一样。这是由于《通货膨胀削减法案》税收抵免的规定，要想符合条件，车辆必须在北美组装，而且必须从美国或自由贸易国家采购 40% 的关键矿物质，并且 50% 的电池组件必须在北美制造。这些百分比将逐年上升，但目前是这样设定的。由于 Model 3 标准续航版从中国电池供应商宁德时代那里获得磷酸铁锂电池，只符合其中一个类别，所以只能得到一半的抵免。新推出的长续航版也是如此，所以怀疑它也是使用了同样的电池供应商。

所以从这两个新信息来看，特斯拉在美国新推出的 Model 3 长续航版上可能采用了磷酸铁锂电池，这种电池更便宜、能量密度更低，但也不需要钴，而钴是一种很难获得的矿物质。这种电池也更不容易退化，意味着电池保持健康状态的时间更长，不过其在非常寒冷的环境中表现更差。

新推出的 Model 3 长续航版现在可以下单，交付时间是 6 月份。