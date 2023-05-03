苹果 App Store 在英国逃脱反垄断处罚，监管机构错失制裁时机

IT之家 5 月 3 日消息，苹果公司在英国的反垄断案件再次遭到法院驳回，尽管其 App Store 的两项政策被认定为具有垄断性，但英国的竞争监管机构却因为错过法定期限而无法对其进行制裁。后者还有可能再次上诉，但结果如何尚不明朗。

这起反垄断案件的起因是苹果 App Store 的两项政策，一是苹果禁止在 App Store 上提供云游戏服务，即开发者不能提供一个可以通过云服务器玩多个游戏的应用。这被认为是苹果为了保护自己游戏的收入份额，减少其自有的 Apple Arcade 订阅游戏服务面临的竞争。二是苹果虽然允许任何开发者创建自己的网页浏览器，并在 App Store 上提供，但却只批准使用其自有的 WebKit 渲染引擎的浏览器。这使得开发者无法制作一个比 Safari 更快的浏览器应用，而且苹果还限制了一些 Safari 的功能，比如 Apple Pay 的集成。

去年 6 月，英国的竞争和市场管理局（CMA）对苹果这两项政策进行了调查，并认定它们确实具有垄断性。然而，由于 CMA 之前将其调查称为“市场研究（market study）”而非“市场调查（market investigation）”，只有后者才能赋予其实施制裁的法律权力，所以 CMA 无法对苹果采取任何行动。为了解决这个问题，CMA 重新开启了一个针对同样两个问题的新案件，这次将其标记为“市场调查”。

然而，苹果公司却辩称 CMA 已经错过了开启调查的期限。这是因为法律规定，监管机构在发布初步研究结果的同一天“应”开启调查。苹果公司认为，“应”字与“必须”意思相同，CMA 则认为，“应”字只是给予其立即开启调查的权力，而非义务。虽然苹果公司的解释看起来更合理，但实际上双方都有法律先例可以支持自己的观点，所以 CMA 向竞争上诉法庭提出了上诉。

外界当时就认为苹果公司似乎占据了更有利的位置，而今天的裁决也证实了这一点，据路透社报道，竞争上诉法庭驳回了 CMA 开启调查的决定，并在周三拒绝了 CMA 对该裁决提出上诉的申请。在拒绝上诉申请的决定中，法庭表示，关于 CMA 何时可以开启市场调查的法律是明确的。“法律的条文很重要，即使它产生了不理想或不幸的结果。”法庭说。

不过，这可能并不是案件的终结。CMA 仍然可以将其案件提交给英国最高法院，该监管机构尚未表示是否会这样做，只是说正在仔细考虑法庭的决定，并考虑下一步的行动。

苹果公司在英国的反垄断案件引发了业界和公众的广泛关注，因为这涉及到 App Store 作为全球最大的移动应用市场之一的运营方式。苹果公司一直坚持其 App Store 政策是为了保护用户的安全和隐私，以及提供高质量的应用体验。但是，一些开发者和监管机构则认为，苹果公司利用其 App Store 的垄断地位，限制了竞争和创新，损害了消费者和开发者的利益。

IT之家注意到，目前苹果公司在其他国家和地区也面临着类似的反垄断指控和调查，比如美国、欧盟、日本、韩国等。这些案件的结果可能会对苹果公司的业务和声誉产生重大影响，也可能会改变移动应用市场的格局和规则。因此，苹果公司在英国的反垄断案件还远未结束，未来还有更多的变数和挑战。