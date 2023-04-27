苹果被迫披露：iOS 版 App Store 商店在欧洲拥有 1.01 亿用户，iPadOS 版达 2300 万

IT之家 4 月 27 日消息，据 9to5 Mac 报道，有文件显示，为了遵守欧盟《数字服务法案》，苹果被迫披露了欧洲 App Store 的月活跃用户数量，涵盖 iOS、iPadOS、macOS、tvOS 和 watchOS。

苹果表示，iOS App Store 在欧洲拥有 1.01 亿用户，而 iPadOS 拥有 2300 万。Mac App Store 有 600 万，tvOS App Store 有 100 万，watchOS App Store 不到 100 万用户。

苹果还表示，欧洲每月还有不到 100 万人使用 Apple Books 和 Podcasts 付费订阅（IT之家注：报告称这些数字基于截至 2023 年 1 月的六个月期间的平均值）。

欧盟《数字服务法案》规定了针对“超大型在线平台”执行的规则，这些平台被定义为每月活跃用户超过 4500 万的平台。苹果表示，它把每个操作系统的 App Store 视为一个单独的平台，因此只有 iPhone iOS App Store 可以归类为“非常大”的在线平台。

然而，苹果表示，它将“调整”其所有 App Store 以符合欧盟《数字服务法案》的要求，尽管法律只要求 iOS App Store 合规。DSA 规则包括保护儿童免遭广告宣传、限制错误信息传播等。苹果表示，“DSA 的目标与苹果保护消费者免受非法内容侵害的目标一致。”

欧盟《数字服务法案》的重点与《数字市场法案》不同，后者侧重于在线“看门人”的垄断力量。《数字市场法案》可能会让苹果被迫支持 iPhone 上的替代应用商店和应用侧载，至少对其欧洲客户而言是这样。