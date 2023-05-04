报告称恶意 HTML 附件 10 个月数量翻番，占比达到 45.7%

IT之家 5 月 4 日消息，根据网络安全公司 Barracuda 公布的最新报告，2023 年 3 月扫描的 HTML 附件中，45.7% 包含恶意文件。而作为对比，去年 5 月报告中，扫描数据仅为 21%。

恶意 HTML 附件依然是分发恶意文件的主要方式，攻击者可以通过使用精心设计的消息、受感染的网站和恶意 HTML 文件附件来欺骗用户。

HTML 全称是超文本标记语言，用于创建和构建在线显示的内容。HTML 也常用于电子邮件通信，例如用户可定期收到时事通讯、营销材料等报告。在许多情况下，报告以 HTML 格式附加到电子邮件中（文件扩展名为 .html、.htm 或 .xhtml）。

从 2023 年 1 月到 2023 年 3 月的三个月的每日检测数据显示，3 月 7 日和 3 月 23 日为攻击高峰日。

3 月 7 日，总共检测到 672145 个恶意 HTML 附件，其中 181176 个是不同的，占比为 27%。

在 3 月 23 日，总共扫描检测到 475938 个恶意 HTML 附件，其中 405438 个存在不同，占比达到 85%。

IT之家在此附上详细报告链接，感兴趣的用户可以点击跳转阅读。