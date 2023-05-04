苹果财报发布在即，分析师预计将宣布 900 亿美元回购和分红

北京时间 5 月 4 日上午消息，据报道，苹果公司将于当地时间周四发布最新的财报，但是该公司本季度的表现预计将有些平淡，此前他们已经对投资者表示，由于 Mac 和 iPad 产品销量的下滑，上季度其收入同比下降了 5%。

但苹果仍将提醒投资者说，该公司有着庞大的规模和市场力量，此前这家科技巨头已经利用其第二财季报告告诉投资者，董事会已授权其在股票回购和分红上的花费。这是用另一种方式告诉向全世界宣布，其业务是多么的有利可图，以及该公司每季度抛出的现金有多少。

华尔街分析师预计，苹果本次的回购和分红金额将达到 900 亿美元，与去年的授权数字相当。研究机构 CFRA 的分析师安戈洛・奇诺（Angelo Zino）在接受采访的时候表示：“我们认为苹果公司将保持这一水平。”

在过去十年中，这家 iPhone 智能手机制造商一直都是回购金额最高的企业。FacetSet 统计的数据显示，从 2012 年到 2022 年底，苹果在股票回购上花费了超过 5720 亿美元，是所有公司中最多的。自 2013 年以来，苹果公司都会在其第二季度财报中公布董事会授权水平。

在回购金额方面，排在苹果后面的是其竞争对手 Alphabet，十年来共回购了 1785 亿美元的股票。谷歌母公司刚刚表示，其董事会授权今年进行 700 亿美元的回购。

美国银行证券公司的分析师在本月早些时候的一份说明中表示，资本回报将是周四苹果财报的一个“重点”。他们预计苹果有 900 亿美元的授权，巴克莱分析师预计也是这个数字。

但是也有些人质疑，苹果能将这个水平维持多久。巴克莱银行在其报告中表示：“我们预计 AAPL 将继续努力，在未来某个时候实现净现金中性。”

净现金中性（苹果公司财务主管卢卡-梅斯特里在被问及回购问题时使用的一个短语）指的是一个公司的现金与债务大致相等的点。在实现这一点时，董事会可以决定减缓其资本回报的步伐。

苹果公司目前正在处理膨胀到 2,690 亿美元的现金，这是它在过去十年的高点。该公司表示，他们现在有 1,650 亿美元的现金和 1,110 亿美元的债务，净现金为 540 亿美元，是多年来最低的状况。

虽然投资者已经预计到苹果上一季度的业绩会出现下滑，投资人已经做好了准备，但是该公司对下一季度的展望依然是是一个不确定因素。

自 2020 年疫情大流行开始以来，苹果一直没有给出过正式的业绩指导意见，理由是当前市场充满了太多的不确定性。但该公司管理层一直在向投资者提供有关个别产品线和公司整体销售的数据点。

一些分析师预计，6 月份苹果的销售额将再次出现年度下降。

来自美国银行的瓦姆西・默罕（Wamsi Mohan）在本周的一份说明中写道：“我们预计第三季度的指南将意味着另一次同比下降；但我们预计这将低于第二季度的水平。”

Refinitiv 的数据显示，分析师平均预计苹果第三季度的收入将增长约 2%，达到 847 亿美元。

摩根大通的分析师山米克・查特吉（Samik Chatterjee）表示，即使前景疲软，苹果依然可能从“逃向安全”的定位中受益。他在本周发布的一份报告中写道：“最终的结果可能仅仅是由第三季度的展望所驱动，尽管宏观形势严峻，但投资者可能正在寻找保证和有限的下行空间。如果苹果的展望表明同比下降低于 5%，苹果仍然可以在基本面上 取得胜利。”

毕竟，苹果的产品销量巨大，而且利润率也较高，就算增长乏力也难以改变这一点。

分析师一致预期，苹果第二季度的每股收益将为 1.43 美元，销售额为 929.7 亿美元。这一销售数字将比去年同期下降 4.4%。

FactSet 预计，iPhone 收入将同比下滑 3.8%，至 486.6 亿美元。该机构还预计，苹果的每条硬件产品线都会出现销量下降。