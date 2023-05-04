苏姿丰：AI 是 AMD 发展第一要务，第 4 季度交付 Instinct MI300 加速卡

IT之家 5 月 4 日消息，AMD 首席执行官苏姿丰在 2023 年第 1 季度财报会议上表示，AMD 已经将人工智能（AI）列为第一战略重点，Instinct MI300 加速器能帮助公司占领市场。

IT之家翻译苏姿丰的部分演讲内容如下：

我们对自己的 AI 实力充满信心和兴奋。AI 已是我们当前的第一战略重点，我们正在积极与所有客户合作，将联合解决方案推向市场。 其中包括即将推出的 Insight MI300 GPU、配备 Ryzen AI 的 Ryzen 7040 系列处理器、Zynq UltraScale+ MPSoC 芯片、数据中心加速器 Data Center LVO V70、自适应数据中心平台 Versal AI 和相关 SoC。

AMD 表示人工智能创造了一个比云更广阔的市场，旗舰 Instinct MI300 加速器满足了 AI 和 HPC / 超级计算生态系统的所有要求。

AMD 表示通过其子公司 Xilinix 来推动和加速与 AI 软件和整个生成 AI 平台相关的工作，将于 2023 年第 4 季度向首批 AI 客户交付 Instinct MI300。

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