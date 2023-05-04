八位堂猎户座青春版手柄正式发布：首发价 89 元起，360° 电竞摇杆

IT之家 5 月 4 日消息，据八位堂官方微博发布，猎户座系列手柄是八位堂（8BitDo）首次推出非对称摇杆手柄产品，获得微软官方授权认证，今天猎户座青春版正式发布上市，IT之家查询获知八位堂猎户座青春版有线款售价 109 元，首发价 89 元；无线款售价 159 元，首发价 139 元。

据八位堂官方介绍，八位堂猎户座青春版是一款入门级手柄，在保留猎户座手柄设计基础上，提供旷野绿、仙霞紫两个配色，并提供有线、无线两个类型。

据八位堂官方介绍，八位堂猎户座青春版手柄握把采用复古式设计，在外观上进行曲面优化，保持纹理细节，提高摩擦力。

在操控按键上，八位堂猎户座青春版方向键采用经典 3D 八向十字型方向键，带有凹型的标识，双层立体设计，主板独立垫高；手柄带有 360° 电竞摇杆，支持表面 3 段层次，按键布局保持猎户座的经典设计。

该手柄采用索尼 PS5 同款硅胶线性扳机，左握把大马达，右握把小马达，与 Xbox 手柄采用同尺寸转子，支持 Android 平台非对称震动功能。

八位堂猎户座青春版无线版采用 2.4G 无线传输，内置 480mAh 可充电电池，两小时充满，可持续使用 25 个小时；有线版带有 1.8 米线缆，支持 Raspberry Pi、Windows 10、Android 等平台。