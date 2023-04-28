全球首批机器受精试管婴儿出生，使用 PS5 手柄操控

IT之家 4 月 28 日消息，近日，美国纽约新希望生育中心近日迎来了两名特殊的女婴，她们是世界上第一批使用“精子机器人”受精技术诞生的试管婴儿。这项前沿的技术有望降低试管婴儿的成本，让更多不孕不育的夫妇实现生育梦想。

“精子机器人”是由西班牙的一家初创公司 Overture Life 开发和设计的，该公司已经从 YouTube 前 CEO 苏珊・沃西基等投资者那里筹集了近 3700 万美元（IT之家备注：当前约 2.56 亿元人民币）的资金。该公司的首席创新官、获奖遗传学家桑地亚戈・穆内说：“（试管婴儿）必须要更便宜。如果任何医生都能做到，那就更好了。”他还说：“想象一下一个盒子，精子和卵子进去，五天后一个胚胎出来。”

“精子机器人”是一个可以用索尼 PS5 手柄控制的微型机械针头，可以在显微镜下穿透卵子，将单个精子细胞送入其中完成受精过程，这项技术可以取代目前需要专业胚胎学家操作的昂贵而复杂的体外受精（IVF）程序，且没有生育医学领域实际工作经验的人也可以操作。据悉，目前在美国进行一次试管婴儿需要花费 2 万美元以上。而精子注射机器人的目标是通过越来越多的自动化过程，大大降低成本，还能让制备受精卵更加简便和精准。

在这次实验中，“精子机器人”成功使十几个卵子受精，发育成了健康的胚胎，并最终诞生了两名女婴。操控“精子机器人”的并不是有生育医学经验的专家，而是一名学习机械工程的学生埃杜亚德・阿尔巴，他对《麻省理工学院技术评论》说：“我很平静，在那个时刻我只是想，‘这只是又一个实验而已。’”

其中一名女婴的父母对这项科技突破感到难以置信：“这太让人难以置信，不是吗？直到现在，这种事情都是手工完成的。”不过，也有批评者认为，“精子机器人”并没有解决卵子老化的问题，这是导致试管婴儿失败的主要原因之一。