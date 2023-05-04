京东将投入 60 亿元建 4000 套员工房：可拎包入住，租金是市场价一半

IT之家 5 月 4 日消息，IT之家从京东官方公众号获悉，今日，“京东青年城”正式启动。在与京东总部大楼隔路相望的地块上，未来将建起近 4000 套家电、家具齐全，可拎包入住的员工公寓，包含幼儿园、电影院、篮球馆、游泳馆、商业街等休闲、娱乐、健身配套场所共同形成了总建筑面积 30 多万平米的建筑群。

京东称，这一项目的总投入预计将超过 60 亿元，加之去年投入百亿设立“住房保障基金”，京东在住房保障上的支出成为近年来京东在员工福利的最大投入，也是近年来行业最大的员工福利投入。

▲ “京东青年城”启动仪式

据京东集团首席人力资源官张雱女士表示，目前京东遍布全国各个职场、物流园区拥有超 2.5 万套员工公寓，在员工的居住条件改善上累计投入超 220 亿元。

据悉，“京东青年城”将建成近 4000 套的自持员工租赁公寓，这其中，还特别为初入职场的实习生准备了千余套公寓，以缓解他们从学校到职场的住宿压力。所有公寓都可以实现拎包入住，公寓内还配备了大量休闲、娱乐、健身区域，预计租金价格约为市场价格的一半。

“京东青年城”全景、幼儿园、中心运动场、书吧和共享空间效果图

据了解，“京东青年城”在设计装修上引入了国际知名设计公司伍兹贝格主持设计，整个建筑群打破了传统封闭式街区的定式，引入了更多开放、绿色和活力的元素，形成了一个集购物、社交 、娱乐、科技、文化为一体的生活中心。作为建筑主体的公寓不仅提供了潮流、温馨、科技等不同的设计装修风格，同时所有房间全部达到软硬件精装；此外，公寓在设计中还增加了大量的空间用于游戏、书吧、健身等公共休闲区域，提升整个公寓的居住舒适度。

作为配套设施，“京东青年城”还将建设一座可容纳 12 个班级的幼儿园，配套体育健身和娱乐设施以及商业区，既服务于园区和总部职场的京东员工，也提升了周边办公区和居民社区的生活休闲和商业氛围。

“京东青年城”多种风格公寓和优雅环境效果图