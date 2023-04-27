北京将发放新一批消费券：最高 1600 元，4 月 28 日起可在京东、苏宁、小米等平台领取

IT之家 4 月 27 日消息，据北京市商务局，新一批京彩绿色消费券明天上午准时开领，4 月 28 日至 5 月 14 日，每天上午 10 点起均可领取，可叠加工商银行、建设银行、银联支付优惠活动，线上线下均可使用。

据介绍，收货地址在北京的消费者届时可通过京东、联想、小米、苏宁、红星美凯龙、联通华盛、建行生活、安居装、大中、国美、博达信诚、百安居、物美京北、天宇信德、怡科世纪、迪信通、昌达思源、华冠、华信通 19 家参与企业线上平台发放京彩绿色消费券，支持购买电脑、电冰箱、智能手表、学习机等 55 大类超两万款绿色智能商品。

IT之家附使用流程以及领券细则：

据介绍，用户只要完成实名认证即可参与，线上平台实名认证满足四要素认证（姓名、身份证号、银行卡号、电话号码）要求。消费者实名认证后登录参与企业线上平台，访问“京彩・绿色”消费券专区进行申领。

此外，“京彩・绿色”消费券仅限消费者本人在参与企业线上商城或线下实体门店购买，该企业适用商品时一次性使用，不找零。如申领消费券后在截止时间未使用，自动失效。订单发生全额退款时，尚在有效期内的消费券可继续使用。退款后消费券有效期不变。如超出效期或有效期内订单部分退款，消费券不能再次使用。