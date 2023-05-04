【IT之家开箱】小米 13 Ultra 赤霞橙图赏：橙黑撞色，时尚新潮

小米在 4 月 18 日正式发布了新一代影像旗舰小米 13 Ultra 手机，首发有橄榄绿、黑色、白色 3 款配色。今天小米又宣布推出星空蓝、赤霞橙、银杏黄三款限量定制色的小米 13 Ultra，IT之家也第一时间拿到了其中的赤霞橙版本，现在就为大家送上开箱图赏。

小米 13 Ultra 赤霞橙版的包装盒仍然是黑色的，和标准版没什么区别，黑底白字，正面徕卡的小红标很抢眼。

打开包装拿出手机，可以看到赤霞橙版小米 13 Ultra 仍然是素皮后壳，鲜艳的橙色非常提神，充满活力，而且橙色和摄像头及中框的黑色形成非常鲜明的撞色效果，是当下很流行的色彩搭配，很有时尚感。

素皮的表面非常细腻，采用的是“第二代科技纳米皮”，有轻微的阻尼感。手机左下角还有黑色的“xiaomi”Logo 镶嵌其中，精致有序。

摄像头模块采用的是借鉴单反镜头的一整块圆形镜面设计，看起来很有辨识度。

背面整体遵循 Unibody 机身设计语言，摄像头模块凸起的部分通过一个倾斜的坡面和下方手持区域平整过渡，让整机更加具有一体化的美感。

小米 13 Ultra 中框采用了纯平设计，但是，金属中框一直延伸到了后壳两侧，与素皮部分衔接，仿佛在素皮两侧形成两条“跑道”，这种设计搭配赤霞橙的色彩，看起来更具个性。

中框元素方面，手机底部为扬声器、USB Type-C 插槽、SIM 卡插槽、麦克风，顶部为扬声器、麦克风、红外线传感器。

机身右侧为音量加减按键，左侧除了天线隔断，就没有其他设计元素了。

小米 13 Ultra 的机身正面为一块 6.73 英寸的 2K 大屏，顶部居中打孔摄像头，三面边框极窄，底部略为宽一些。

小米 13 Ultra 的三围尺寸分别为 163.18x74.64 x9.06mm，重量则达到了 227g，毕竟是顶级影像旗舰，这个重量对得起这个名称。

最后包装内容方面，小米 13 Ultra 赤霞橙随机附赠了黑色的手机壳、充电器、数据线、说明书、取卡针以及一张纪念卡片。

小米 13 Ultra 赤霞橙版现已开启预售，5 月 6 日 10 点小米商城限量发售，感兴趣的同学可以抢购一波。