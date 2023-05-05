1T 版 2599 元开放购买：Redmi Note 12 Turbo & realme GT Neo5 SE 手机免息购

小米 Redmi Note 12 Turbo / realme 真我 GT Neo5 SE 手机 16G+1T 版今日开放购买，京东自营支持 6 期免息：

小米 Redmi Note 12 Turbo 手机搭载第二代骁龙 7 + 芯片，各版本售价如下：

8GB + 256GB：1999 元

12GB + 256GB：2099 元

12GB + 512GB：2299 元

16GB + 1TB：2599 元

realme 真我 GT Neo5 SE 手机搭载第二代骁龙 7 + 芯片，各版本售价如下：

8GB + 256GB：1999 元

12GB + 256GB：2199 元

12GB + 512GB：2299 元

16GB + 1TB：2599 元

Redmi Note 12 Turbo

搭载第二代骁龙 7 + 芯片。与骁龙 8+ 芯片同宗同源，同 4nm 制程、同旗舰架构、同 LPDDR5 + UFS3.1 高速内存 / 闪存，至大 16GB+1TB 存储。

综合性能跑分超 100 万，超高性能、更低功耗； Redmi 首次超扩散导流 VC 散热能力提升 35%，还支持「狂暴引擎」。

Redmi Note 12 Turbo 在狂暴引擎加持下，主流手游几乎满帧运行。《原神》战斗状态 59.7fps，跑图探索 58.2fps ，接近满帧，全程不降亮度；《王者荣耀》极致画质 119.2fps，无惧团战，高帧流畅，全程不降亮度。

Redmi Note 12 Turbo 搭载超细四窄边屏幕。边框窄至 1.42mm，屏占比高至 93.4%；采用 687 亿色显示、120Hz 可变刷新率；支持 1920Hz 高频 PWM 调光，缓解视觉疲劳。

Note 12 Turbo 是 Redmi 史上首次无屏幕支架设计，薄 7.9mm / 轻 181g，延续潮流小立边设计 & 涡轮双环 DECO，采用经典三色：冰羽白，星海蓝，碳纤黑。

realme 真我 GT Neo5 SE

采用了纳米级光哑熔合工艺，一体式玻璃 DECO，厚 8.95mm，重 193.1g，拥有最终幻想、极影黑两款配色。

该机搭载高通骁龙 7+ Gen 2 处理器，全系标配 LPDDR5X 内存 + UFS 3.1 闪存，采用 5500mAh+100W 充电方案，配有 SUPERVOOC S 电源管理芯片，首发搭载 AI 智慧节电引擎。

此外，realme 真我 GT Neo5 SE 采用 6.74 英寸 2772×1240 柔性 OLED 屏，支持 144Hz 四档刷新率、2160Hz 超高频 PWM 调光、10bit 色深。

realme 真我 GT Neo5 SE 前置 16MP 镜头，后置 64MP 主摄 + 8MP 超广角 + 2MP 微距镜头。此外，该机配有红外遥控、X 轴线性马达、双频 GPS、杜比全景声双扬声器、屏下心率指纹、NFC。

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