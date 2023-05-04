我国陆地探测一号卫星地面系统在轨测试圆满完成，用于防灾减灾、地震评估等

IT之家 5 月 4 日消息，据中国航天科技集团 4 月 28 日消息，中国航天科技集团有限公司所属中国资源卫星应用中心在北京组织召开了“L 波段差分干涉 SAR 卫星（陆地探测一号卫星）地面系统在轨测试报告”评审会。

专家组听取了陆地探测一号卫星地面系统在轨测试报告，详细审阅了相关材料，经质询和讨论，一致同意通过地面系统在轨测试评审。

▲ 图源中国航天科技集团

陆地探测一号卫星由两颗卫星组成，均由八院（IT之家注：上海航天技术研究院）抓总研制，是国家民用空间基础设施规划部署建设的科研卫星，包含两颗性能指标一致的 L 波段多极化 SAR 卫星，主要开展形变监测和地形测绘。该组卫星将为地质灾害、土地调查、地震评估、防灾减灾、基础测绘、林业调查等领域提供强有力的空间技术支撑。

中国航天科技集团称，陆地探测一号卫星发射后，地面系统在轨测试先后开展各载荷参数、几何特性、辐射特性、极化特性、地面系统等多方面测试，共完成 80 余项星地一体化测试和 30 余项地面系统测试，开展多次外场定标试验，顺利完成了地面系统星地一体化指标在轨测试任务。

测试结果表明：各项星地一体化指标均满足研制建设总要求；地面系统各项功能正常，性能达到了研制建设总要求和使用要求规定的各项工程技术指标。

陆地探测一号卫星地面系统在轨测试结束后，转入运行阶段。