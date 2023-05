最新研究：规律上网能降低患老年痴呆的风险

IT之家 5 月 4 日消息,老年痴呆是一种严重影响生活质量的疾病,会导致记忆力和智力的丧失。目前,美国有超过 600 万名 65 岁以上的老人患有阿尔茨海默病,这是老年痴呆病的最常见类型。预计到 2050 年,这一数字将增长到 1200 万。那么,有没有什么方法可以预防或延缓老年痴呆的发生呢?

最近,一项新的研究给出了一个令人惊喜的答案:规律上网(Regular use of the internet)。这项研究于周三发表在《美国老年医学杂志》上,它分析了 18000 名 50 至 64.9 岁的老年人的数据,发现经常使用互联网的人比不经常使用互联网的人患老年痴呆的风险要低一半。这些老年人都参与了由密歇根大学、国家衰老研究所和社会保障管理局联合进行的健康与退休研究,他们在研究开始时都没有患有老年痴呆,并被跟踪观察了大约八年。

这项研究并不是第一个发现上网与认知功能有关的研究。早前的一些研究也显示,上网的老年人在认知表现、语言推理和记忆方面都比不上网的老年人更好。然而,专家们表示,要想完全评估上网对老年痴呆风险的影响,还需要更多的研究,包括探讨不同类型的上网行为对老年人认知功能的影响。

阿尔茨海默协会科学项目与外展部高级主任克莱尔・塞克斯顿说:“这是一项重要的研究,然而,这种类型的研究不能确定因果关系。”她指出,需要进行干预性的研究才能更清楚地说明是否存在相关性。“这种关系可能是双向的。也就是说,可能是经常上网与增加认知刺激有关,并进而降低老年痴呆的风险。或者,可能是风险较低的个体更倾向于经常上网。”塞克斯顿提到了协会正在进行的一项为期两年的临床试验 —— 美国指针研究,该试验测量了针对风险因素的生活方式干预措施的效果。

值得注意的是,老年痴呆对不同种族和肤色的人有着不同程度的影响,美国黑人老人患阿尔茨海默病或其他类型的老年痴呆的可能性是白人老人的两倍,西班牙裔美国老人患这种疾病的可能性是白人老人的 1.5 倍。但是,这项研究发现,上网与老年痴呆风险的关系不受种族或教育水平的影响,在调整了社会经济因素后,结果仍然一致。

此外,这项研究还分析了每天上网的时间与老年痴呆风险的关系。虽然结果显示,每天上网两小时以下的人风险最低,而每天上网六到八小时的人风险最高,但这些估计都没有统计学意义,作者们写道,这可能是因为这些群体的样本量较小。因此,还需要进一步的研究来评估过度上网是否对老年人有潜在的危害。“过度上网可能会减少面对面的社交互动和从现实世界中脱离的机会,而这些可能反过来对认知健康产生不利影响,”作者们写道。

总之,这项研究为老年人提供了一个简单而有效的保护大脑的方法:规律上网。当然,上网并不是唯一的方法,IT之家查询获悉,还有其他一些生活方式因素也可以帮助预防或延缓老年痴呆的发生,比如健康饮食、适度运动、社交活动等。只要我们注意保持身心健康,就有可能远离老年痴呆这种可怕的疾病。