摩托罗拉 Edge 40 手机发布：搭载天玑 8020 处理器，支持 IP68 防水防尘

IT之家 5 月 4 日消息，摩托罗拉今日推出了 Edge 40 系列的最新成员 ——Edge 40，新机后壳有两种材质可选，一种是蓝色的亚克力塑料，另一种是黑色或绿色的人造革。后者重 171 克，而前者轻一些只有 167 克，都通过了 IP68 的防水防尘认证。

Edge 40 采用了全新的 6 纳米工艺联发科天玑 8020 芯片，配备了 8GB 的 LPDDR4X 内存，存储空间为 256GB（UFS 3.1）。在屏幕方面，Edge 40 拥有一块 6.55 英寸的 2400x1080 像素的 OLED 屏幕，支持 144Hz 的刷新率，360Hz 的触控采样率，以及 HDR10+，最高亮度可达 1200 尼特，屏幕两侧还有双立体声扬声器，支持杜比全景声技术。

摄像头方面，Edge 40 的主摄像头拥有一个 5000 万像素的 1/1.5 英寸传感器，配备了一个光圈为 f / 1.4 的光学防抖镜头。这个传感器可以进行 4 合 1 像素合并，得到 2 微米的有效像素。另外还有一个 1300 万像素 f / 2.2 的超广角镜头，支持微距。该机还搭载支持自动对焦的 3200 万像素 f / 2.4 的自拍镜头。

摩托罗拉 Edge 40 内置了 4400mAh 的电池，支持 68W 的有线快充（充电器随机附赠），以及 15W 的无线充电。新机今天在欧洲发售，有星云绿、日食黑（人造革）和月亮蓝（亚克力）三种颜色可选，仅提供 8GB+256GB 版本，售价为 550 欧元（IT之家备注：当前约 4202 元人民币）。