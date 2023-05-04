特斯拉首次牵手比亚迪，消息称德国工厂已开始生产搭载刀片电池的 Model Y

IT之家 5 月 4 日消息，据德国媒体 Teslamag 报道，特斯拉在德国柏林的超级工厂已经开始生产搭载比亚迪电池的 Model Y 后驱基础版。这是特斯拉首次使用中国品牌的电池，也是特斯拉在欧洲市场推出的第一款采用 LFP（磷酸铁锂）电池的电动汽车。

据了解，这款 Model Y 基础版采用了比亚迪的刀片电池技术，电池容量为 55 千瓦时，续航里程为 440 公里。IT之家注意到，相比之下从中国上海工厂出口到欧洲的 Model Y 基础版采用了宁德时代的 LFP 电池，电池容量为 60 千瓦时，续航里程为 455 公里。两者的主要区别在于比亚迪的刀片电池具有更高的安全性和能量密度，而且可以直接安装在车身结构中，减少了重量和成本。

特斯拉德国工厂还采用了创新的铸造技术，将 Model Y 的前后框架一次性铸造成一个整体，提高了车身强度和稳定性，特斯拉首席执行官埃隆・马斯克曾称这种技术为汽车制造业的革命。

目前，特斯拉德国工厂已经生产了 Model Y 性能版和长续航版。而搭载比亚迪电池的 Model Y 基础版则可能在一个月内下线。这也意味着特斯拉将在欧洲市场提供更多的选择和价格区间，以吸引更多的消费者。

报道称，特斯拉在中国市场暂时没有使用比亚迪电池的计划，仍然主要依赖宁德时代和 LG 化学作为电池供应商。不过，随着特斯拉在全球范围内扩大产能和销量，未来可能会与更多的合作伙伴建立关系，以保证电池供应的稳定性和多样性。