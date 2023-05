特斯拉和福特不再提供车内 AM 收音机，美国参议员怒斥

IT之家 5 月 4 日消息,随着智能汽车的发展,车内 AM 收音机似乎已经过时了。一些汽车制造商,如特斯拉和福特,决定在他们的新款车型中取消这一功能,但这引起了美国马萨诸塞州参议员马基的不满。马基认为,这些公司剥夺了消费者享受 AM 收音机的权利,而 AM 收音机在美国仍有很多听众,尤其在紧急情况下,如飓风时期,它还起着重要作用。

马基在接受 Target 12 电视台采访时表示:“这是一个大问题,因为我们不能允许像特斯拉和福特这样的公司剥削已经依赖 AM 收音机一百年的消费者,而其他汽车制造商仍在免费提供调幅广播,而其他汽车制造商仍然免费提供这项功能。”

福特的一位发言人发表了简短的声明,称虽然福特正在逐步淘汰车内 AM 收音机,但也为消费者提供了其他选择。“福特将继续为消费者提供这些替代方案,让他们能够在日常通勤中收听他们喜欢的 AM 收音机,当我们从市场上撤下或更新我们的大部分新款和改款车型时,我们将不再提供(AM 收音机)。”该发言人说。

据报道,特斯拉给马基参议员发了一封信,解释称旗下电动汽车的驱动系统会干扰 AM 收音机的信号。“正如您所知,电动汽车驱动系统设计对电动汽车性能是必要的,但它也是对 AM 收音机传输造成显著干扰的直接来源。具体来说,电动汽车驱动系统产生的电磁波与 AM 收音机信号的频率相干扰,后者与电动汽车驱动系统的波长相似。“特斯拉在信中写道,“由此产生的电磁干扰影响了 AM 广播信号的强度,导致 AM 收音机传输不稳定和不可用。尽管存在这些挑战,特斯拉理解对于特斯拉车主来说,在日常通勤中能够使用他们喜欢的媒体,包括 AM 收音机是多么重要。”

然而,马基参议员并不接受特斯拉的解释,"从技术上讲,解决干扰问题几乎不花什么钱。"马基说。