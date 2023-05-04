福特 CEO：电动汽车价格战令人担忧，我们不会无限跟随

IT之家 5 月 4 日消息，电动汽车市场的价格战愈演愈烈，福特汽车公司的首席执行官吉姆・法利表示，这是一种令人担忧的趋势，他不愿意无限制地降低电动汽车的价格来与特斯拉竞争。

本周早些时候，福特汽车公司宣布，将其电动跨界车 Mustang Mach-E 的美国售价最高下调了 4000 美元（IT之家备注：当前约 27640 元人民币），相当于 8% 的降价幅度。这是今年以来该公司第二次降价，以应对特斯拉从 1 月份开始的一系列降价行动。Mach-E 是福特汽车公司的首款纯电动汽车型，直接与特斯拉的 Model Y 竞争。

法利上周将特斯拉在电动汽车市场引发的价格战比作是福特汽车公司创始人亨利・福特在 1913 年开始对 Model T 进行的一系列降价。他在最近的一次《华尔街日报》论坛上重申了他的观点，认为亨利・福特的策略最终让福特汽车公司陷入了危机。

“你不想让产品变得廉价化，那些以更高价格购买的人的二手车价值很糟糕，他们永远不会忘记，”法利说。他指出，福特汽车公司会跟随特斯拉对 Mach-E 等车型的降价，但是他说，“我们有一个底线。”

他没有详细说明这个底线是什么，但考虑到福特汽车公司的电动汽车业务部门在 2023 年第一季度亏损了 7.22 亿美元，预计今年将亏损 30 亿美元，这家汽车制造商显然不愿意进一步降低价格。如果特斯拉继续降价，福特汽车公司可能无法跟上节奏，除非他们愿意用其传统内燃机部门和商用车部门的利润来支持电动汽车价格战。

法利在采访中还提到了一个有趣的观点，那就是福特汽车公司不打算放弃苹果 CarPlay，这与通用汽车完全相反，后者最近表示将在未来的车型中逐步淘汰 CarPlay 和安卓 Auto。法利解释说，福特汽车公司“十年前就输掉了那场战争”，他指的是流媒体进入汽车，他还补充说，“美国 70% 的福特客户都是苹果用户。”